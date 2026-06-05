توزیع ۱۰ تن میوه و ۱۰ هزار پرس غذای گرم در جشن غدیر شهریار

علی ملکی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از توزیع ۱۰ هزار پرس غذای گرم، ۱۰ تن میوه، بستنی و شربت در نقاط مختلف شهریار به مناسبت عید سعید غدیر خم خبر داد.
ملکی در ادامه، اظهار کرد: با توجه به قول دادهشده به شهروندان، در چهار نقطه شهر شهریار شامل مرکز شهر، امیریه، وائین و فاز یک اندیشه، ۱۰ هزار پرس غذای گرم به همراه بستنی، ۱۰ تن میوه و شربت از سوی موکبهای شهرداری شهریار توزیع شد.
وی افزود: این اقدام به همت مجموعه شهرداری و در قالب برپایی موکبهای خدمترسانی به مناسبت عید غدیر انجام گرفت تا شهروندان در فضایی شاد و معنوی، سهیم از این عید بزرگ باشند.
شهردار شهریار با اشاره به شرایط یک ساله اخیر کشور یادآور شد: ایران اسلامی در این مدت درگیر جنگی تمامعیار بود و مردم با مشکلات متعددی مواجه شدند، اما تلاش کردیم با برگزاری این جشن بزرگ، فضای همدلی، امید و نشاط اجتماعی را در میان شهروندان تقویت کنیم.
ملکی تصریح کرد: برگزاری چنین برنامههایی پیام روشنی برای دشمنان دارد که هر قدر عرصه را بر ملت ایران تنگ کنند، مردم با انسجام و وحدت، پرشورتر از گذشته در کنار یکدیگر برای پشتیبانی از انقلاب و نظام ایستادگی خواهند کرد.
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