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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

توزیع ۱۰ تن میوه و ۱۰ هزار پرس غذای گرم در جشن غدیر شهریار

توزیع ۱۰ تن میوه و ۱۰ هزار پرس غذای گرم در جشن غدیر شهریار

شهریار- شهردار شهریار از توزیع ۱۰ هزار پرس غذای گرم، ۱۰ تن میوه، بستنی و شربت در نقاط مختلف این شهر به مناسبت عید سعید غدیر خم خبر داد.

علی ملکی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از توزیع ۱۰ هزار پرس غذای گرم، ۱۰ تن میوه، بستنی و شربت در نقاط مختلف شهریار به مناسبت عید سعید غدیر خم خبر داد.

ملکی در ادامه، اظهار کرد: با توجه به قول داده‌شده به شهروندان، در چهار نقطه شهر شهریار شامل مرکز شهر، امیریه، وائین و فاز یک اندیشه، ۱۰ هزار پرس غذای گرم به همراه بستنی، ۱۰ تن میوه و شربت از سوی موکب‌های شهرداری شهریار توزیع شد.

وی افزود: این اقدام به همت مجموعه شهرداری و در قالب برپایی موکب‌های خدمت‌رسانی به مناسبت عید غدیر انجام گرفت تا شهروندان در فضایی شاد و معنوی، سهیم از این عید بزرگ باشند.

شهردار شهریار با اشاره به شرایط یک ساله اخیر کشور یادآور شد: ایران اسلامی در این مدت درگیر جنگی تمام‌عیار بود و مردم با مشکلات متعددی مواجه شدند، اما تلاش کردیم با برگزاری این جشن بزرگ، فضای همدلی، امید و نشاط اجتماعی را در میان شهروندان تقویت کنیم.

ملکی تصریح کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی پیام روشنی برای دشمنان دارد که هر قدر عرصه را بر ملت ایران تنگ کنند، مردم با انسجام و وحدت، پرشورتر از گذشته در کنار یکدیگر برای پشتیبانی از انقلاب و نظام ایستادگی خواهند کرد.

کد مطلب 6850773

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