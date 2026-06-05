به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، پیرحسین کولیوند، با تأکید بر اینکه ورود زیرمجموعههای اقتصادی به بازار سرمایه تصمیمی مقطعی یا صرفاً مالی نیست، تصریح کرد: این اقدام بخشی از یک استراتژی بلندمدت برای بازآرایی داراییها، بهروزرسانی مدلهای تأمین مالی و حرکت بهسوی حکمرانی شرکتی نوین است. در همین چارچوب، برنامهریزی برای عرضه سهام شرکت کشت و صنعت هلال بهعنوان گام نخست این مسیر انجام شده است.
به گفته وی، حضور یک شرکت وابسته به نهاد عمومی غیردولتی در فرابورس، الزاماتی حرفهای به همراه دارد که بهطور طبیعی سطح استانداردهای مالی و مدیریتی را ارتقا میدهد؛ از جمله افشای مستمر اطلاعات، شفافیت عملکرد، حسابرسیهای دورهای، رعایت استانداردهای مالی بینالمللی و استقرار کامل نظام حاکمیت شرکتی. این الزامات، نهتنها اعتماد عمومی را افزایش میدهد، بلکه کارایی مدیریتی و انضباط مالی را نیز تقویت میکند.
کولیوند با اشاره به انتخاب هدفمند شرکت کشت و صنعت هلال برای عرضه اولیه، خاطرنشان کرد: این انتخاب بر پایه ارزیابیهای دقیق مالی و عملیاتی صورت گرفته است. شرکت مذکور طی سالهای اخیر روندی پایدار از سودآوری، اصلاح نسبتهای مالی و افزایش بهرهوری را تجربه کرده و از ظرفیتهای قابلتوجهی برای توسعه در حوزههای تولیدی، تکمیل زنجیره ارزش کشاورزی و افزایش مقیاس فعالیت برخوردار است.
وی همچنین تاکید کرد: ورود به بازار سرمایه، امکان بهرهگیری از ابزارهای متنوع و نوین تأمین مالی را فراهم میکند؛ ابزاری که به شرکتها اجازه میدهد پروژههای توسعهای را بدون فشار بر منابع داخلی اجرا کرده، ساختار سرمایه خود را بهینه سازند و با هزینه تأمین مالی کمتر، مسیر رشد را شتاب دهند.
رئیس جمعیت هلالاحمر با تأکید بر اینکه این نهاد در سالهای گذشته کمتر از ظرفیت اقتصادی داراییهای خود بهره برده بود، گفت: اکنون با ورود شرکتهای زیرمجموعه به بازار سرمایه، هلالاحمر میتواند بخشی از منابع مالی مأموریتهای امدادی، پروژههای عامالمنفعه و توسعه زیرساختهای خدماتی را از مسیرهای شفاف و پایدار بازار سرمایه تأمین کند؛ رویکردی که به تنوعبخشی ابزارهای تأمین مالی خدمات بشردوستانه میانجامد.
کولیوند این مدل را نمونهای موفق از تبدیل داراییهای غیرنقد به منابع سیال و مولد دانست و افزود: چنین الگویی در بسیاری از نهادهای عمومی موفق جهان اجرا شده و تجربهها نشان میدهد که میتواند همزمان کارآمدی اقتصادی و اثربخشی اجتماعی را افزایش دهد.
وی، عرضه سهام شرکت کشت و صنعت هلال را مصداق روشن تحقق مردمی سازی اقتصاد و تضمین امنیت غذایی برشمرد و گفت: بورسیشدن مجموعههای اقتصادی، جلوهای از مردمیسازی اقتصاد است؛ بهگونهای که مردم و بخش خصوصی میتوانند در مالکیت و توسعه یک شرکت بزرگ تولیدی سهیم شوند. این فرآیند، امکان توسعه خطوط تولید، مکانیزاسیون، افزایش بهرهوری و ارتقای امنیت غذایی را فراهم میکند؛ محورهایی که بهطور مستقیم با منافع ملی و سیاستهای کلان اقتصادی کشور پیوند دارند.
کولیوند در پایان، این اقدام را نقطه عطفی در مدیریت اقتصادی هلالاحمر توصیف کرد و گفت: ورود شرکت کشت و صنعت هلالاحمر به فرابورس صرفاً یک عرضه اولیه نیست؛ بلکه آغاز مسیری نو برای مدیریت حرفهای داراییهای عمومی، تعمیق شفافیت نهادی و مشارکت واقعی مردم در اقتصاد است. این رویکرد، پیوندی هوشمندانه میان مأموریتهای بشردوستانه هلالاحمر و سازوکارهای علمیبازار سرمایه ایجاد میکند و نشان میدهد که یک نهاد امدادی نیز میتواند با اتکا به استانداردهای مالی و مدیریتی روز، نقشی مؤثر در اقتصاد ملی ایفا کند.
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