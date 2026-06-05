سفرنامه «نردبان» تلویزیون از لامرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، سیصد و بیستمین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان»، امروز جمعه ۱۵ خرداد روی آنتن شبکه مستند سیما میرود. برنامه «نردبان» در ادامه سفرنامه خود برای روایت جنگ رمضان، وارد منطقه لامرد میشود و فاجعه حملات دشمن آمریکایی - صهیونیستی به این منطقه را به تصویر میکشد.
علی حسنزاده عکاس و امیرحسین عاشوری فعال رسانهای بومی، مهمانان اولین قسمت از سفرنامه «نردبان» به لامرد هستند. آنها در گفتگو با حامد شکیبانیا درباره مهمترین اتفاقات رخ داده ناشی از جنگ در لامرد سخن میگویند.
حسنزاده عکاس نام آشنای کشور است که با دوربین خود تصاویر متفاوتی را از لامرد ثبت و ضبط کرده است. در این بخش، تصاویری از آثار و تبعات تجاوز وحشیانه به باشگاه ورزشی و مناطق مسکونی لامرد که توسط او ثبت شده است، به نمایش در میآید.
همچنین عاشوری فعال رسانه لامردی، از نخستین نفراتی است که در اولین ساعات پس از حمله به باشگاه ورزشی شهید نعیمی لامرد و سایر مناطقی که مورد اصابت موشک قرار گرفتند، حضور پیدا کرده است تا عمق فاجعه لامرد را روایت کند. او در مقابل دوربین «نردبان» از خاطرات تلخ آن ایام صحبت کرد و جزئیات بیشتری از وقایع را بیان کرد.
در بخش دیگری از «نردبان» این هفته، فیلم مستند «آوینا: دو سال و بیست روز»، برای نخستین بار از شبکه مستند سیما پخش میشود. این فیلم مستند روایتی از آوینا برزگر دختر بچه ۲ ساله است که در ایام جنگ رمضان با شرایطی دردآور به اتاق عمل رفت و در نهایت به شهادت رسید. مستند «آوینا: دو سال و بیست روز»، توسط عوامل «نردبان» تهیه شده و شامل گفتگو با پدر و مادر آوینا و روایت آن روز تلخ است.
مروری بر عکسهای علی حسنزاده از باشگاه ورزشی شهید نعیمی لامرد و بازتاب خبری فاجعه لامرد در رسانههای جهان از جمله گزارش بیبیسی، نیویورکتایمز و ویدیوی مربی والیبال در آمریکا، از دیگر بخشهای «نردبان» این هفته است. همچنین گزارش تصویری «نردبان» از مناطق مورد حمله آمریکا به خاک کشورمان روی آنتن میرود.
سفرنامه «نردبان»، شامل سفر به میناب، بندرعباس، لامرد، شیراز و اصفهان است و در قسمتهای بعدی، روایتهای دیگری از آن نیز روی آنتن تلویزیون میرود.
برنامه تلویزیونی «نردبان» با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور جمعهها ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه مستند میرود و بازپخش آن شنبهها ساعت ۱۲ بامداد و ۱۴:۳۰ است.
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