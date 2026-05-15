به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، سیصد و هفدهمین قسمت از برنامه‌ تلویزیونی «نردبان»، امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت روی آنتن شبکه‌ مستند سیما می‌رود. عوامل «نردبان» سفرنامه‌ای به مناطق مختلف کشور داشتند تا جنگ رمضان را روایت کنند و در این قسمت، فاجعه میناب به تصویر کشیده می‌شود.

این قسمت، سفرنامه‌ برنامه‌ «نردبان» به شهر میناب است و نگاهی تاریخی از گذشته تا به امروز به این خطه‌ مهم از کشورمان دارد. همچنین ماجرای هولناک حمله به مدرسه‌ «شجره‌ طیبه»‌ میناب از زبان افراد بومی و مستندسازانی که در همان روزهای ابتدایی خود را به این منطقه رساندند، روایت می‌شود.

جعفر قاسمی، یکی از اولین راویان فاجعه‌ مدرسه‌ میناب و حامد سعادت فیلمساز مستند که ساخت اثری درباره‌ دانش‌آموزان آنجا را دنبال می‌کند، مهمان اولین قسمت از ویژه برنامه‌ «نردبان» هستند و در گفتگو با حامد شکیبانیا درباره‌ نخستین روزهای بعد از این فاجعه، خاطرات تلخ آن روزها و فراق والدین از فرزندان‌شان سخن می‌گویند تا پرده دیگری از اوج خباثت دشمن آمریکایی صهیونیستی به تصویر کشیده شود.

در بخش دیگری از «نردبان» این هفته، برش‌هایی از فیلم‌های مستند که به تاریخ و تمدن مردم میناب می‌پردازند، پخش می‌شود؛ در این بخش، فیلم مستندهای «پنجشنبه بازار میناب» به کارگردانی ناصر تقوایی و «آبیاری دشت میناب» ساخته ابراهیم مختاری و مجموعه مستند «راه دور دریا» اثری از حسن بنی‌هاشمی مرور می‌شود. همچنین تصاویری از نخستین ساعات بعد از وقوع فاجعه میناب که توسط بومی‌ها ثبت و ضبط شده است، به نمایش درمی‌آید.

مروری بر حمله‌ ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به مدرسه‌ «بحر البقر» در مصر در سال ۱۹۷۰، حضور در گلزار شهدای میناب و گفتگو با مردم محلی بخش‌های دیگری از «نردبان» است که از شبکه‌ مستند سیما روی آنتن می‌رود.

سفرنامه‌ «نردبان»، شامل سفر به میناب، بندرعباس، لامرد، شیراز و اصفهان است که با محوریت مدرسه‌ «شجره‌ طیبه»‌ میناب ساخته شده و در قسمت‌های بعدی، روایت‌های دیگری از آن نیز روی آنتن تلویزیون می‌رود.

برنامه‌ تلویزیونی «نردبان» تلاش می‌کند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور، با بخش‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه‌ مستند می‌رود و بازپخش آن شنبه‌ها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ است.