رویای کودک فوتبالیست ناتمام ماند؛ تصویری از جنایت آمریکا در لامرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، فیلم مستند «یادگاری برای ایلیا» با روایتی متفاوت از جنایت آمریکایی صهیونیستی در لامرد امشب یکشنبه ۲۸ تیر ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه‌ مستند می‌رود.

این فیلم مستند درباره‌ ایلیا خاتمی پسربچه‌ای اهل لامرد، فوتبال دوست و پرشور است که در جنگ رمضان در پی حمله‌ وحشیانه بر اثر انفجار موشک توسط آمریکا به ورزشگاه شهید نعیمی لامرد شهید می‌شود.

این فیلم مستند بر اساس مصاحبه با خانواده، دوستان و آشنایان او، علاوه بر روایت نحوه شهادت مظلومانه‌ ایلیا، به بررسی خلقیات و تفریحات و رویاهای او می‌پردازد. رویای فوتبالیست شدن بخش مهمی از زندگی او را تشکیل داده بود.

این فیلم مستند برای اولین بار از تلویزیون پخش می‌شود.

این اثر تولید شبکه‌ مستند سیما است و امشب یکشنبه ۲۸ تیر ساعت ۲۱ از شبکه‌ مستند سیما پخش می‌شود و بازپخش آن ساعت ۵ و ۹ صبح دوشنبه خواهد بود. همچنین پخش دوم آن فردا دوشنبه ۲۹ تیر ساعت ۲۲ از شبکه‌ مستند سیما است و بازپخش‌های آن ساعت ۶ و ۱۰ صبح سه‌شنبه ۳۰ تیر خواهد بود.

تهیه‌کننده این فیلم مستند فاطمه بوربور و اصغر احمدپور و کارگردان آن محمدهادی حاجیان و امیرحسین آشوری است. از دیگر عوامل آن می‌توان به مدیر فیلمبرداری: علی شورورزی، گروه فیلمبرداری: محمد صفوی شاملو و حسن صمدی، تدوین: فاطمه بوربور و محمدهادی حاجیان، صدابردار و تولید: محمدهادی حاجیان و امیرحسین آشوری و پوستر: فرهاد هدایت اشاره کرد.