به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مستند «زاویه کور» به کارگردانی حسن جعفری و محمود عزیزی و تهیه‌کنندگی محسن اسلام‌زاده با محوریت بررسی ابعاد پنهان جنگ ۱۲ روزه و واکاوی خطاهای محاسباتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در مواجهه با ایران، امروز جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۲۰ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

این مستند با مرور وقایع جنگ ۱۲ روزه، به این پرسش می‌پردازد که چگونه رژیم صهیونیستی با الگوبرداری از جنگ ۵ ژوئن ۱۹۶۷ با اعراب و با تصور دستیابی به پیروزی سریع علیه ایران، نخستین گام خود را با ایجاد شوکی بزرگ و سواستفاده از روند مذاکرات ایران و آمریکا برداشت، اما تحولات ساعات و روزهای بعد، معادلات این رژیم را برهم زد و بار دیگر ناتوانی آن در مقابله با ملت ایران را آشکار کرد.

«زاویه کور» در گفتگو با کارشناسان و فرماندهان حوزه هوافضا سپاه، تلاش دارد به بررسی دلایل سوبرداشت‌ها و خطاهای راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره ایران بپردازد و ابعاد مختلف شکست این محاسبات را واکاوی کند.

تولید این مستند بلافاصله پس از پایان جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و فرآیند تحقیق، تولید و تکمیل آن حدود ۱۰ ماه به طول انجامیده است.

این مستند محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است.

دیگر عوامل این مستند عبارتند از مدیران پروژه: امیرحسین ملیانیان، علی خسروی، ناظر کیفی: میکاییل دیانی، جانشین تهیه کننده: مصطفی خیری پور، تحقیق و پژوهش: محمود عزیزی، مدیر فیلمبرداری: محمدمهدی حبیبی، فیلمبرداران: محمدامین صدیقی مقدم، سعید مولوی، نویسنده: حسن جعفری، آرشیو: امجد خروشی، هماهنگی تولید: سعید مولوی، تدوین: روح الله قاسمی، مهدیه رضایی، دستیار کارگردان: عباس عقبایی، مشاور هنری کارگردان: علیرضا عطاریانی، گرافیک: محمدحسین رحمتی، اصلاح رنگ و نور: آرش نقیبی، دستیار صداگذار: علی درودگر، اداری: مهدی مختاری، علی عراقی، فنی: ابوالفضل محمد پور و مجری طرح: مرکز فرهنگی میثاق.