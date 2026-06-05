ترافیک سنگین در محورهای قزوین–کرج و شهریار–تهران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مدیریت راه‌های کشور، بررسی آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی نشان می‌دهد در حال حاضر در آزادراه قزوین–کرج در محدوده‌های پایانه شهید کلانتری و گلشهر و همچنین در محور شهریار–تهران در محدوده شهر قدس ترافیک سنگین گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، در آزادراه تهران–شمال و جاده چالوس ممنوعیت تردد در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع ثانوی اعمال شده است.

همچنین در مسیر شمال به جنوب محور چالوس و در محدوده میانک ترافیک سنگین جریان دارد.

در عین حال تردد وسایل نقلیه در محورهای هراز، فیروزکوه، جاده قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه قزوین–رشت و آزادراه تهران–شمال روان گزارش شده است.