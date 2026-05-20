جاده چالوس یکطرفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در اغلب محورهای شمالی کشور سنگین گزارش شده و به همین منظور، محدودیت‌های مقطعی و طرح‌های مدیریت ترافیک در برخی مسیرها در حال اجراست.

وی افزود: به منظور تخلیه بار ترافیکی، تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر (شمال به جنوب) جاده چالوس، از محدوده مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج، از ساعت ۱۵:۳۰ ممنوع شده است.

جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: همچنین مسیر (جنوب به شمال) آزادراه تهران–شمال و جاده قدیم چالوس به‌صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود و این محدودیت‌ها تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ محبی درباره وضعیت ترافیکی محورهای شمالی گفت: در آزادراه تهران – شمال مسیر جنوب به شمال، محدوده تونل شماره ۱۸ ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال نیز حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه با ترافیک سنگین مواجه هستیم.

جانشین پلیس راه فراجا خاطرنشان کرد: محور هراز در مسیر جنوب به شمال محدوده سه‌راهی چلاو و محور فیروزکوه در محدوده پل سفید نیز دارای ترافیک سنگین هستند.

به گفته وی، در آزادراه قزوین – رشت مسیر جنوب به شمال محدوده ورودی شهر رودبار نیز بار ترافیکی سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی درباره وضعیت ترافیکی محورهای پایتخت نیز اظهار کرد: آزادراه قزوین – کرج – تهران در محدوده‌های حسین‌آباد و محمدشهر و همچنین آزادراه تهران – کرج – قزوین در محدوده‌های پل کلاک، قلمستان و حسین‌آباد دارای ترافیک سنگین است.

وی ادامه داد: در آزادراه ساوه – تهران محدوده آلارد و آزادراه تهران – ساوه حدفاصل بهمن‌آباد تا نسیم‌شهر نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

جانشین پلیس راه فراجا تصریح کرد: در مقابل، تردد در محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس در مسیر رفت و برگشت، محور چالوس در مسیر چالوس تا شهرستانک، آزادراه قزوین – رشت و آزادراه تهران – شمال در مسیر شمال به جنوب روان گزارش شده است.

وی درباره وضعیت جوی محورهای کشور نیز گفت: محورهای شمالی به‌ویژه در ارتفاعات با بارش باران و مه‌گرفتگی همراه هستند و در برخی محورهای استان‌های مازندران، گیلان، گلستان و خراسان شمالی نیز بارندگی و کاهش دید ناشی از مه گزارش شده است.

وی درباره محورهای مسدود شریانی نیز اظهار کرد: محور قدیم بستان‌آباد – میانه در محدوده قره‌چمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین تعیین‌شده انجام می‌شود.

جانشین پلیس راه فراجا افزود: محور انار – یزد نیز تا اطلاع بعدی مسدود است.

وی ادامه داد: محور پاتاوه – دهدشت نیز در فهرست محورهای مسدود غیرشریانی قرار دارد و محور وازک – بلده نیز دارای انسداد فصلی است.

سرهنگ محبی در پایان از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر، از توقف‌های غیرضروری در حاشیه جاده‌ها خودداری کرده و با توجه به بارش باران و مه‌گرفتگی در محورهای شمالی، با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی تردد کنند.