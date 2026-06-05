به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار فینال رقابت‌های رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی که امروز (جمعه) در شهر اولان‌باتور پایتخت مغولستان برگزار شد.

علی احمدی‌وفا کشتی‌گیر اهل ایذه استان خوزستان در وزن ۶۰ کیلوگرم با نتیجه ۱۰ بر صفر یو چول رو از کره شمالی را شکست داد و صاحب گردن‌آویز طلا شد.

احمدی‌وفا پیش از این در دور اول با نتیجه هفت بر یک، ساهیل از هند را مغلوب کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در نیمه‌نهایی نیز با نتیجه پنج بر دو و با ضربه فنی سومیت دیگر نماینده هند را از پیش رو برداشت و راهی فینال شد.

این موفقیت در حالی به دست آمد که احمدی‌وفا با نمایش قدرتمندانه و تکنیکی خود در هر سه مبارزه، حریفان را مقتدرانه شکست داد.