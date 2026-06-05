  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

فرنگی‌کار خوزستانی طلای رنکینگ جهانی را کسب کرد

فرنگی‌کار خوزستانی طلای رنکینگ جهانی را کسب کرد

اهواز - کشتی‌گیر خوزستانی در فینال رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در مغولستان با برتری قاطع مقابل حریف کره شمالی به مدال طلا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار فینال رقابت‌های رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی که امروز (جمعه) در شهر اولان‌باتور پایتخت مغولستان برگزار شد.

علی احمدی‌وفا کشتی‌گیر اهل ایذه استان خوزستان در وزن ۶۰ کیلوگرم با نتیجه ۱۰ بر صفر یو چول رو از کره شمالی را شکست داد و صاحب گردن‌آویز طلا شد.

احمدی‌وفا پیش از این در دور اول با نتیجه هفت بر یک، ساهیل از هند را مغلوب کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در نیمه‌نهایی نیز با نتیجه پنج بر دو و با ضربه فنی سومیت دیگر نماینده هند را از پیش رو برداشت و راهی فینال شد.

این موفقیت در حالی به دست آمد که احمدی‌وفا با نمایش قدرتمندانه و تکنیکی خود در هر سه مبارزه، حریفان را مقتدرانه شکست داد.

کد مطلب 6850890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها