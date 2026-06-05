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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی - مغولستان

شانس ۲ طلا برای کشتی فرنگی/ یک کشتی‌گیر حذف شد

شانس ۲ طلا برای کشتی فرنگی/ یک کشتی‌گیر حذف شد

در مرحله فینال مسابقات کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی علی احمدی وفا و محمد مهدی کشتکار با شکست رقبای خود فینالیست شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های مقدماتی ۳ وزن پایانی رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی از امروز در شهر اولان باتور مغولستان برگزار شد.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی احمدی وفا در دور اول با نتیجه ۷ بر ۱ ساهیل از هند را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۲ و با ضربه فنی سومیت از هند را شکست داد و راهی فینال شد. احمدی وفا در دیدار نهایی مقابل یو چول رو از کره شمالی قرار می گیرد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم که بصورت دوره ای برگزار می شود، در گروه اول محمد مهدی کشتکار با نتیجه ۹ بر صفر سونی کومار از هند را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۶ بر ۲ عرفان جرکنی دیگر نماینده کشورمان را مغلوب کرد. کشتکار در دور سوم با نتیجه ۱۰ بر ۱ ژولامان شارشنبکوف قهرمان جهان از قرقیزستان را مغلوب کرد و بعنوان سرگروه به نیمه نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر هیون‌ وونگ چوی از کره جنوبی را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. کشتکار در فینال بار دیگر در مقابل ژولامان شارشنبکوف از قرقیزستان قرار خواهد گرفت. عرفان جرکنی دیگر نماینده کشورمان در دور اول ۱ بر ۱ مغلوب ژولامان شارشنبکوف قهرمان جهان از قرقیزستان شد. وی با وجود پیروزی ۸ بر صفر مقابل سونی کومار از هند در دور سوم، به دلیل دو شکست، از دور رقابت‌ها حذف شد.

کد مطلب 6850812
سیده فرزانه شریفی

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