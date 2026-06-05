تشکیل ۹۴۲ شورای پیشرفت محله در استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید زنداقطاعی، در جلسه شورای راهبری طرح اقدام مدیریت محلهمحور استان کرمان اظهار داشت: در میان شهرستانهای استان کرمان، شهرستان زرند با ۲۸۲ محله تحت پوشش، پیشتاز اجرای طرح اقدام مدیریت محلهمحور است و شهرستانهای بم، کرمان، کوهبنان، رفسنجان، رابر، نرماشیر، منوجان، راور و ارزوئیه نیز عملکرد مناسبی داشتهاند.
وی افزود: البته با توجه به نسبت جمعیت، عملکرد سایر شهرستانها نیز تاکنون قابل قبول ارزیابی میشود.
وی با اشاره به تهیه و تدوین طرح ثبت اطلاعات GIS محلات و مدیریت هوشمند محلات و ارائه آن به سازمان اجتماعی و استاندار کرمان افزود: با حمایت و همراهی دستگاههای اجرایی و راهاندازی این سامانه، گام مهمی در مسیر تحقق حکمرانی هوشمند محلی در استان برداشته خواهد شد.
زنداقطاعی، همچنین اجرای کامل طرح «همتا» (هستههای محلی تابآور) و کمیتههای هشتگانه ذیل آن، بهویژه کمیته انرژی، را در راستای طرح اقدام مدیریت محلهمحور زمینهساز ایجاد محلات تابآور در استان دانست.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان تأکید کرد: در حال حاضر مهمترین مأموریت فرمانداران در حوزه اجتماعی، اجرای کامل و تحقق اهداف طرح مدیریت محلهمحور است و میزان پیشرفت و موفقیت در اجرای این طرح، یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد فرمانداران خواهد بود.
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