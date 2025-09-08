راهبری تشکل های مردم نهاد متناسب با نیازهای شهرستان های کرمان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید زند اقطایی، ظهر دوشنبه در دوره آموزشی توانمندسازی تشکلهای مردم نهاد استان کرمان گفت: راهبری و هدایت تشکلها باید متناسب با نیازهای شهرستانهای استان کرمان انجام شود.
وی افزود: شورای حمایت و توسعه تشکلها با کار کارشناسی، درخواست تشکیل سمنها را به سوی نیازهای هر شهرستان سوق دهد.
سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان ادامه داد: بانک اطلاعاتی از نیازها و ظرفیتهای هر شهرستان در حوزههای اجتماعی باید جمعآوری شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از افراد در مناطق مختلف فعالیتهای اجتماعی انجام میدهند که یک منبع و ظرفیت محسوب میشوند تصریح کرد: آموزش مستمر سمنها و تشکلها نیز به پیشرفت بهتر کارها و برنامهها کمک شایانی خواهد کرد.
