مردم پای انقلاب و نیروهای مسلح و مقتدرش هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری همزمان با ایام شهادت امام خمینی (ره)، اظهار داشت: ایشان فرمودند که مردم صاحبان اصلی کشور و منشا قدرت هستند و نظام سلطه با ایران قوی و مستقل مشکل دارند.
مسئولان به امور معیشتی مردم توجه بیشتری کنند
وی گفت: ایشان هشدار دادند دشمن به دنبال هست که در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور خطا ایجاد کند، آنها را بهاشتباه بی اندازد، تابآوری مردم را ضعیف کند، بذر تردید، یاس، ترس، بدگمانی و اختلاف را در میان مردم ایجاد کند، راه مقابله با این امر نیز ایستادگی و روشنبینی، حفظ وحدت، انسجام و اعتماد متقابل و هم صدایی نکردن با نقشه شوم دشمن هست.
نماینده ولیفقیه در لرستان، گفت: این وحدت، ایستادگی و انسجام میتواند دشمن را شکست دهد، هر گونه اقدامی که موجب بدبینی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب میشود.
حجتالاسلام شاهرخی با تأکید بر توجه به امور معیشتی مردم و ساماندادن به نیازهای مردم، گفت: مسئولان در کشور و استان باید به امور معیشتی مردم توجه بیشتری کنند، تلاشهای آنها باید در سفره مردم نمایان شود، هیچکس منکر تلاش فراوان مسئولان نیست، ولی تلاشها باید بهگونهای باشد که آثارش را در رضایت مردم مشاهده کنیم، اینکه با گرانفروشی غیرمنطقی مبارزه شود، مردم همچنان در سختی باشند، این نشاندهنده این است که این کار یک جایی اشکال دارد، باید آن را برطرف کرد.
مکتب امام راحل و امام شهید، امتداد اسلام ناب است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت ۱۵ خرداد و شهادت امام خمینی (ره)، عنوان کرد: نظام سیاسی کشور ما یک نظام مقتدر و ارزشی و بر پایه توحید و نفی شرک برپا شده است.
نماینده ولیفقیه در لرستان با بیان اینکه این نظام برآمده از یک انقلاب عظیم است و رهبر این انقلاب مرد بزرگی است که بعد از ۳۷ سال از رحلتش ما تأثیرش را در جهان امروز مشاهده میکنیم، گفت: البته پس از رحلت امام راحل، ۳۷ سال هم مرید، یار و حامی امام راحل، یعنی امام شهید، همان راه، روش و مکتب را ادامه دادند، مکتب امام راحل و امام شهید، مانند نور هستند و هر دو نور واحدی هستند که از یکدیگر جدا نمیشوند و امتداد اسلام نابی است که پیامبر اعظم برای آن مبعوث شدند، امام راحل چنین انقلاب عظیمی را با اتکا، توکل و حمایت شما مردم به وجود آورد.
حجتالاسلام شاهرخی، ادامه داد: البته شرق و غرب هم آن زمان گمان نمیکردند یک فرد روحانی، بدون تجهیزات و امکانات مادی بتواند رهبر چنین انقلابی شود و پیروز شود. آن هم پیروزی بر رژیمی که تمام تجهیزات نظامی را آمریکا در اختیارش قرار داده بود و سرسخت هم از او حمایت میکرد. ولی جمهوری اسلامی ایران بارأی مردم شکل گرفت، آمریکاییها و صهیونیستها امید داشتند در حلقه نزدیک به امام نفوذ کنند، اما امام اعلام کرد که این انقلاب و نظام اسلامی، پایه و اساسش بر دین و ارزشها است و بر سیاست نه شرقی و نه غربی تأکید کردند، پس از این اعلام سیاست بود که انواع توطئهها آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
بر قدرت جمهوری اسلامی افزوده شده است
وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه نسل هشتادی و نودی ما اگر زدن هواپیمای مسافربری ما را ندیدند، زدن مدرسه فیاضبخش بروجرد را در هشت سال دفاع مقدس مشاهده نکردند، اما خباثت و پلیدی امریکا و رژیم صهیونی را در بهشهادترساندن دانشآموزان مدرسه شجره طیبه و بقیه کودکان و نونهالانی که در استان و جاهای دیگر اتفاق افتاد را با چشم خودشان مشاهده کردند.
نماینده ولیفقیه در لرستان، تصریح کرد: قطعاً چنین نسلی و جوانانی در این کشور عزیز ما کینه و نفرت هیئت حاکمه آمریکا و سیاستهای تجاوزکارانهاش را همیشه به یاد دارند و هیچ فراموش نخواهند کرد و فریب شعار دروغین «زن زندگی آزادی» را دیگر این نسل ما نخواهد خورد، در این یک سال اخیر، چه جنگهایی بر این ملت تحمیل شد، از شهادت امام شهید و فرماندهان عالیرتبه نظامی تا دانشمندان، مردم عادی، اما جمهوری اسلامی بر قدرتش افزوده شد، تضعیف نشد، در داخل و خارج نفوذش بیشتر شد.
حجتالاسلام شاهرخی، افزود: عاملی که بر همان مبنای توحیدی و ایمان به خدا با حمایت شما مردم این انقلاب را به وجود آرد، نظام جمهوری اسلامی را پایهگذاری کرد، آنچه که از آسیبها، دشمنیها و پلیدیها این ملت، ایران و نظام را حفظ کرد، ولیفقیه بود، اگر ولیفقیه نبود، قطعاً این انقلاب از مسیر خودش منحرف میشد و دوباره بر این ملت و منابعش دشمنان مسلط میشدند.
مردم پای انقلاب و نیروهای مسلح و مقتدرش هستند
وی در ادامه با اشاره به نقضهای آتشبس در ایران، فلسطین و لبنان، گفت: این روزها مردم لبنان در سختی و دشواری هستند، ولی مردم لرستان این آمادگی را دارند که بهجای اینکه دشمن ابتدا بزند و ما پاسخ بدهیم، ابتدا دشمن خبیث را مورد هجوم خودشان قرار دهند.
نماینده ولیفقیه در لرستان، گفت: تجربه ثابت کرده که اینها فقط با زبان زور عقبنشینی میکنند، این تعابیر که ما حاضریم به جهان و سازمانهای بینالمللی ثابت کنیم دنبال سلاح هستهای نیستیم، جایی ندارد، این را باید رژیم اشغالگر قدس تعهد بدهد، این سخنان در این موقعیت و با این تاریخ و پیشینه جایی ندارد، رژیم اشغالگر باید برود در آژانس هستهای تعهد بدهد نه ما، ما اگر دنبال سلاح هستهای بودیم، الان ۳۷ بمب هستهای داشتیم، این رژیم اشغالگر باید مورد مؤاخذه قرار بگیرند.
حجتالاسلام شاهرخی، افزود: ملت ما پای انقلاب اسلامی ایستاده، از رهبر معظم انقلاب و نیروهای مسلح و مقتدر حمایت میکند و آماده هست که هر بهایی را برای پیروزی بر دشمنان نظام جمهوری اسلامی اعطا کند.
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