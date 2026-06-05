به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زنجان که در مصلای خاتم‌الانبیا(ص) این شهر برگزار شد، با اشاره به شرایط حساس کشور و تلاش‌های دشمنان برای ایجاد شکاف در جامعه اسلامی، اظهار کرد: حفظ انسجام ملی باید به عنوان راهبرد اصلی مقابله با دشمن در دستور کار همه آحاد جامعه، مسئولان، نخبگان و جریان‌های سیاسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر از ابزارهای مختلف برای ضربه زدن به ملت ایران بهره گرفته‌اند، افزود: آنان پس از شکست در میدان‌های مختلف از جمله عرصه نظامی و ناکامی در جنگ اقتصادی، اکنون با تمرکز بر جنگ شناختی و عملیات روانی، تلاش دارند میان نیروهای وفادار به انقلاب، مردم و مسئولان اختلاف ایجاد کنند.

امام جمعه زنجان تصریح کرد: هرگونه موضع‌گیری، رفتار یا اقدامی که زمینه تضعیف وحدت ملی و انسجام اجتماعی را فراهم کند، در راستای اهداف دشمنان قرار خواهد گرفت و لازم است همگان نسبت به این مسئله هوشیار باشند.

وی وحدت میان ارکان مختلف جامعه را رمز پیروزی ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان دانست و گفت: تجربه تاریخی انقلاب اسلامی نشان داده است که هر زمان مردم و مسئولان در کنار یکدیگر و تحت هدایت رهبری حرکت کرده‌اند، کشور به موفقیت‌های بزرگ دست یافته و هر جا فاصله‌ای از این مسیر ایجاد شده، زمینه بروز مشکلات فراهم آمده است.

قیام ۱۵ خرداد؛ نقطه آغاز نهضت اسلامی ملت ایران

حجت‌الاسلام حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالروز قیام تاریخی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، این واقعه را نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران توصیف کرد و گفت: قیام ۱۵ خرداد مبدأ شکل‌گیری نهضت اسلامی ملت ایران و آغاز حرکتی بود که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انجامید.

وی افزود: مردم ایران در آن مقطع تاریخی با تبعیت از امام خمینی(ره) در برابر ظلم و استبداد ایستادگی کردند و هزینه‌های سنگینی برای تحقق آرمان‌های اسلامی و استقلال کشور پرداختند.

امام جمعه زنجان با اشاره به حضور پرشور و مستمر مردم در صحنه‌های مختلف کشور طی ماه‌های اخیر اظهار کرد: حدود ۱۰۰ روز از حضور باشکوه مردم ایران اسلامی در میدان و خیابان می‌گذرد و این حضور آگاهانه و مسئولانه، از همان جنس حضور تاریخی مردم در قیام ۱۵ خرداد است.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره نشان داده‌اند که در بزنگاه‌های حساس تاریخی، با بصیرت، مسئولیت‌پذیری و حضور به‌موقع از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند و این حضور ارزشمند باید در تاریخ ثبت و برای نسل‌های آینده تبیین شود.

دستاوردهای انقلاب اسلامی نتیجه پایبندی به مکتب امامین انقلاب است

امام جمعه زنجان با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران طی بیش از چهار دهه گذشته، اظهار داشت: موفقیت‌ها، پیشرفت‌ها و اقتدار امروز کشور در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و دفاعی، حاصل پایبندی به اندیشه‌ها و رهنمودهای امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: هر جا از این مکتب فاصله گرفته‌ایم یا دچار لغزش شده‌ایم، با مشکلات و آسیب‌هایی مواجه شده‌ایم و این مسئله ضرورت بازگشت مستمر به مبانی فکری و ارزشی انقلاب اسلامی را دوچندان می‌کند.

حجت‌الاسلام حسینی با تأکید بر ضرورت تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب، گفت: جهاد، مقاومت، ایستادگی و حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف کشور در تاریخ ماندگار خواهد شد و آثار این نقش‌آفرینی مردمی در آینده ایران اسلامی نمایان خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به مباحث اعتقادی و دینی، اظهار کرد: شیعه واقعی کسی است که در عمل، رفتار، اخلاق و سبک زندگی خود پیرو امام و حجت الهی باشد و این پیروی تنها در گفتار و ادعا خلاصه نمی‌شود.

امام جمعه زنجان افزود: محبت و ولایت اهل بیت(ع) زمانی معنا پیدا می‌کند که در رفتار اجتماعی، فردی و خانوادگی انسان تجلی یابد و سبک زندگی اسلامی بر اساس آموزه‌های آنان شکل گیرد.

غدیر؛ الگوی حکمرانی اسلامی و پیوند دین و سیاست

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به فرارسیدن دهه امامت و ولایت، واقعه غدیر خم را فراتر از یک رخداد تاریخی دانست و گفت: غدیر تنها یک واقعه مربوط به گذشته نیست، بلکه الگویی جامع برای اداره جامعه و تحقق حکومت اسلامی محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) در غدیر مسیر آینده امت اسلامی را ترسیم کردند و نظام ولایت را به عنوان ضامن هدایت جامعه معرفی نمودند.

امام جمعه زنجان افزود: مدل حکمرانی ارائه شده در غدیر بر پایه پیوند ناگسستنی دین و سیاست استوار است؛ اصلی که امام خمینی(ره) نیز بر آن تأکید داشتند و آن را از مبانی بنیادین اندیشه سیاسی اسلام می‌دانستند.

وی با بیان اینکه خداوند متعال تدبیر امور عالم را از طریق پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) جاری ساخته است، اظهار داشت: در دوران غیبت امام عصر(عج)، ولایت فقیه استمرار همین نگاه ولایی و حلقه اتصال جامعه اسلامی با مسیر هدایت الهی است.

امام جمعه زنجان با گرامیداشت روز جهانی محیط زیست، بر اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و توجه به مسائل زیست‌محیطی تأکید کرد و گفت: مردم نسبت به حفظ محیط زیست، مدیریت مصرف منابع و جلوگیری از آسیب به طبیعت اهتمام بیشتری داشته باشند.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی، بر صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی تأکید کرد و گفت: استفاده صحیح از منابع انرژی علاوه بر کاهش هزینه‌ها، نقش مهمی در حفظ سرمایه‌های ملی و تأمین نیازهای نسل‌های آینده دارد.