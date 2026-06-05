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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

هواشناسی: دمای اصفهان تغییر محسوسی ندارد

هواشناسی: دمای اصفهان تغییر محسوسی ندارد

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی 24 ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد.

کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیشینه دما امروز در شهر اصفهان (مرکز استان) به ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد شنبه به ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

به گفته وی، زواره از توابع اردستان با دمای ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: طی امروز جمعه تا اوایل هفته آینده آسمان، استان صاف تا کمی ابری گاهی افزایش ابر همراه با وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می شود.

طهماسبی اضافه کرد: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آتی علاوه بر افزایش ابر، سرعت وزش باد نیز گاهی شدید خواهد بود.

کد مطلب 6850998

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