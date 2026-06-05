رگبارهای پراکنده در ارتفاعات گلستان؛ تداوم پایداری هوا تا اوایل هفته

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بررسی الگوهای جوی نشان می‌دهد تا اوایل هفته آینده شرایط جوی در بیشتر مناطق استان نسبتاً پایدار خواهد بود.

وی افزود: با این حال برای بعدازظهر امروز جمعه، به دلیل شکل‌گیری ناپایداری‌های محلی، افزایش ابر و وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

جعفری خاطرنشان کرد: این ناپایداری‌ها بیشتر در نواحی کوهستانی و کوهپایه‌ای استان رخ خواهد داد و در سایر مناطق، شرایط جوی آرام و پایدار پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان تأکید کرد: با توجه به ماهیت محلی و پراکنده این سامانه، احتمال تغییرات موقتی در شدت ابرناکی و بارش در برخی نقاط وجود دارد، اما به طور کلی تا اوایل هفته آینده پدیده جوی قابل توجهی برای استان پیش‌بینی نشده است.