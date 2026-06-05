تفویض اختیار قانونمند به مدیران برای عبور از بروکراسی اداری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جابر عزیزی، در خطبههای این هفته نماز جمعه بیله سوار ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، پیام مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) را پیامی عمیق، راهبردی و راهگشا در خصوص مهمترین مسائل جهان، منطقه و ایران اسلامی توصیف کرد.
وی با اشاره به محورهای اصلی این پیام، افزود: شاهبیت بیانات رهبر معظم انقلاب، تبیین دو نقشه مهم دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران بود؛ نخست، تلاش برای نفوذ در تابآوری مردم و زمینهسازی برای فروپاشی از درون، و دوم، ایجاد خطا در محاسبات مسئولان از طریق القای رعب و هراس با هدف کسب امتیاز در میز مذاکره.
امام جمعه بیلهسوار گفت: این دو محور، آخرین حربه دشمن برای وادار کردن ملت ایران به تسلیم و شکست است، اما با تلاش حداکثری مسئولان، هوشیاری و بصیرت مردم و شناخت دقیق توطئههای دشمن، این مرحله از نقشههای خصمانه نیز راه به جایی نخواهد برد.
حجت الاسلام عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تفویض اختیارات به مدیران اجرایی اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی که جهان با سرعت بسیار بالایی در حال تحول است و در مواقع بحرانی همچون دوران کرونا یا شرایط جنگی، تصمیمگیری سریع اهمیت دوچندانی پیدا میکند، طولانی بودن بروکراسی اداری یکی از موانع جدی پیشرفت کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات قانونی تفویض اختیارات به استانداران و معاونان رئیسجمهور، تصریح کرد: تفویض اختیارات به صورت قانونمند میتواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند. تجربه دوران کرونا نشان داد که نبود اختیارات لازم در برخی موارد، خسارات قابل توجهی را به شهرستان مرزی بیلهسوار تحمیل کرد.
امام جمعه بیلهسوار همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام ۱۵ خرداد، این روز تاریخی را «بعثت واقعی مردم» در عصر معاصر دانست و تأکید کرد: قیام ۱۵ خرداد نقطه آغاز حرکت عظیمی بود که به پیروزی انقلاب اسلامی و شکلگیری تاریخ جدید ملت ایران انجامید.
وی در ادامه با گرامیداشت روز جهانی محیط زیست، از تلاش فعالان و دستاندرکاران این حوزه قدردانی کرد و همچنین فرا رسیدن سالروز میلاد امام موسی بن جعفر(ع)، روز مباهله، روز خانواده و تکریم بازنشستگان را تبریک گفت.
حجت الاسلام عزیزی در پایان با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای ورزشی در شهرستان بیلهسوار، از مسئولان استانی و شهرستانی، بهویژه نماینده مردم مغان در مجلس شورای اسلامی، خواست با تأمین اعتبارات ویژه، زمینه ترمیم، بهسازی و نوسازی تنها زمین چمن شهرستان را فراهم کرده و در راستای تقویت و توسعه ورزش منطقه گامهای مؤثری بردارند.
وی همچنین از ستاد برگزاری مراسمات مذهبی، هیئات، موکبها و تمامی دستاندرکاران برگزاری برنامههای ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و جشنهای عید سعید غدیر خم قدردانی کرد و گفت: برگزاری باشکوه مراسمها، احسانات مردمی و سفره چند کیلومتری اطعام و پیادهروی عید غدیر، جلوهای ارزشمند از عشق و ارادت مردم مؤمن و ولایتمدار بیلهسوار به اهلبیت(ع) و آرمانهای انقلاب اسلامی بود که شایسته تقدیر و تشکر است.
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