حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، برنامه‌های متنوعی در این شهرستان مرزی برگزار خواهد شدو راهپیمایی چند کیلومتری از مقابل سپاه ناحیه ثارالله شهرستان بیله‌سوار به سمت میدان شهرداری سابق است که محل تجمع مردم شریف و ولایتمدار شهرستان برگزار خواهدشد.

وی افزود: در طول مسیر، چندین ایستگاه صلواتی و فرهنگی برپا می‌شود و برنامه‌هایی از قبیل پخش نوای حسینی و توزیع احسانات تدارک دیده شده است.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بیله‌سوار گفت: همچنین سالروز ارتحال امام خمینی (ره) که مصادف با عید سعید غدیر خم است، با برگزاری پیاده‌روی و گرامیداشت سالروز امام راحل، همراه با محوریت برنامه‌های غدیر برگزار می‌شود. افزون بر این، دو هزار پرس غذای نذری برای شرکت‌کنندگان در این جشن، در مسجد جامع شهرستان تدارک دیده شده است.

حجت الاسلام و المسلمین قربانی ادامه داد: با توجه به موقعیت ویژه و مرزی شهرستان بیله‌سوار، برگزاری چنین مراسمی در این منطقه از حساسیت و اهمیت مضاعفی برخوردار است. همجواری با کشور همسایه و نقش کلیدی مردم غیرتمند این خطه در حفظ امنیت مرزها، بر شکوه و حضور حماسی آن‌ها در آیین‌های ملی و مذهبی افزوده است؛ به‌گونه‌ای که عشق به اهل بیت (ع) و پاسداشت ارزش‌های دینی در این دیار مرزی، همواره جلوۀ خاصی داشته است.