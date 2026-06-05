به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رفیعی غیاثی در خطبههای نماز جمعه سیراف، ضمن واکاوی ابعاد زندگی امام کاظم (ع)، اظهار کرد: اگر نگاه خود را به سیره پیشوایان دینی تغییر دهیم، درمییابیم که سبک زندگی امام موسی کاظم (ع) حاوی نسخه درمان بسیاری از دردهای امروز بشریت است.
حجتالاسلام رفیعی با اشاره به سبک زندگی پرهیاهو و استرسزای عصر دیجیتال تصریح کرد: بشر امروز تحت تأثیر فضای دیجیتال دچار پراکندگی ذهن، حواسپرتی شدید و کاهش آستانه تحمل شده است. در حالی که امروزه مبالغ کلانی صرف سمینارهای «هوش هیجانی» و دورههای «مدیریت خشم» میشود، امام کاظم (ع) قرنها پیش این دورههای آموزشی را به صورت عملی در کوچه و خیابانهای مدینه و بغداد برگزار کردند و سیره ایشان بهترین الگو برای مدیریت این بحران است.
امام جمعه موقت سیراف حضور پرشور مردم در عرصههای اجتماعی و سیاسی را نشانه وارستگی ملت ایران دانست و افزود: ملت ایران با حضور حماسی خود در «سنگر خیابان» و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی، پیام ایستادگی و بلندهمتی خود را به گوش جهانیان رسانده است. این خروش ملی، قدرت حقیقی و عزت کشور را در اقصینقاط جهان، از اروپا تا آفریقا و آمریکا، به تصویر کشیده است.
وی تأکید کرد: بسیاری از حقایق و پیامهای الهی که از طریق ابزارهای رسانهای معمول قابل انتقال نبود، اکنون توسط مردم غیور ایران با حضور در صحنهها به جهان صادر میشود. این ملت، ملتی است که با خون خود حرف میزند؛ سر میدهد اما تن به ذلت نمیدهد.
حجتالاسلام رفیعی غیاثی به تقارن ایام عید غدیر و سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) اشاره کرد و آن را «معجونی دلچسب» از آموزههای دینی و سیاسی خواند. وی گفت: پیوند غدیر و یاد امام، پیام روشنی برای جهانیان داشت؛ اینکه میتوان عارف بود و از درد مردم غافل نبود، میتوان دیندار بود و همزمان اهل زمانه و استقلالطلب بود.
وی افزود: پیامبر (ص) در غدیر با معرفی حضرت علی (ع)، معیارِ «ولایت» را به بشریت معرفی کرد و امام خمینی (ره) با تمسک به همین معیار، کشوری را که در مسیر اضمحلال قرار داشت، به سمت قلههای عزت هدایت کرد؛ مسیری که اکنون به فرموده رهبر معظم شهید انقلاب، به قله نزدیک شده است.
امام جمعه موقت سیراف در پایان، ضمن تبیین این نکته که «دین تعارف نیست، بلکه تعهد همراه با تخصص است»، از فعالیتها و خدمات «بنیاد بینالمللی غدیر» در دهه ولایت تقدیر و تشکر کرد.
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