خبرگزاری مهر، گروه استانها: شیراز و استان فارس در طول قرنهای متمادی به برکت حضور فرزندان و نوادگان حضرت امام موسی کاظم(ع) به یکی از مهمترین کانونهای معنوی ایران اسلامی تبدیل شده است؛ سرزمینی که نام آن با عطر ولایت و ارادت به خاندان اهل بیت(ع) گره خورده و حرمهای مطهر امامزادگان آن، مأمن و پناهگاه دلهای بیقرار مردم است.
سالروز ولادت باسعادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام موسی کاظم(ع)، فرصت مناسبی است تا نگاهی به جایگاه ویژه استان فارس در میزبانی از فرزندان و نوادگان این امام همام داشته باشیم.
شخصیتهای بزرگواری که در دوران سخت اختناق عباسیان، برای ترویج معارف اهل بیت(ع) راهی سرزمینهای مختلف شدند و شماری از آنان در فارس سکونت گزیدند یا در این دیار به شهادت رسیدند.
در میان این بقاع نورانی، حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع)، حضرت سید علاءالدین حسین(ع) و حضرت سید میرمحمد(ع) در شیراز از شناختهشدهترین یادگاران حضرت امام موسی کاظم(ع) به شمار میروند.
بارگاههایی که سالانه میلیونها زائر از سراسر کشور برای زیارت، دعا و توسل به آنها مشرف میشوند.
اما نقش این اماکن مقدس تنها به زیارت محدود نمیشود. حرمهای مطهر امامزادگان در فارس طی سالهای گذشته به مراکزی برای آرامش روحی، انسجام اجتماعی، فعالیتهای فرهنگی و ترویج سبک زندگی اسلامی تبدیل شدهاند. بسیاری از مردم در لحظات دشوار زندگی، هنگام مواجهه با مشکلات خانوادگی، اقتصادی یا روحی، به این آستانهای مقدس پناه میآورند و در فضای معنوی آنها آرامش و امید مییابند.
فضای ملکوتی این بقاع متبرکه در مناسبتهای مذهبی نیز جلوهای ویژه پیدا میکند. برگزاری مراسم دعا، محافل قرآنی، جشنهای مذهبی، برنامههای فرهنگی و فعالیتهای خیرخواهانه، حرمهای امامزادگان را به کانونهای اثرگذار اجتماعی در استان تبدیل کرده است؛ مراکزی که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای معنوی مردم، نقش مهمی در تقویت هویت دینی جامعه ایفا میکنند.
فارس را میتوان یکی از مهمترین پایگاههای محبت و ارادت به خاندان امام موسی کاظم(ع) دانست؛ استانی که وجود دهها بقعه متبرکه منسوب به فرزندان و نوادگان آن حضرت، چهرهای ویژه به آن بخشیده است.
این ظرفیت عظیم معنوی سبب شده شیراز و دیگر شهرهای فارس همواره مقصد زائرانی باشند که برای کسب آرامش، توسل و تجدید عهد با اهل بیت(ع) راهی این دیار میشوند.
حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ (ع)
حضرت سید امیر احمد (علیه السلام) ملقب به شاهچراغ و سیدالسادات الاعاظم، فرزند بزرگوار امام موسی کاظم (ع) است. حضرت احمد بن موسی (ع) و محمد بن موسی (ع) از یک مادر که ام احمد خوانده میشد، متولد گردیدند.
اولین بنای حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) را به زمان عضدالدوله دیلمی فرزند حسن ملقب به رکن الدوله از سلاطین آلبویه نسبت میدهند. تعمیرات بنای قبلی و اضافه نمودن ابنیه جدید در زمان اتابکان فارس به دستور امیر مقرب الدین مسعود بدر الدین وزیر اتابک ابوبکر سعد زنگی صورت گرفته است. بعداً در سال ۹۱۲ هجری قمری توسط شاه اسماعیل صفوی تعمیراتی در بقعه مطهره انجام میگیرد و همچنین در سال ۱۱۴۱ هجری قمری به دستور نادر شاه افشار تعمیرات بعدی صورت میگیرد.
حرم مطهر حضرت سید میرمحمد بن موسی الکاظم (ع)
حضرت سید امیر محمدبن موسی (ع) معروف به سید میر محمد عابد از فرزندان حضرت امام موسی کاظم (ع) میباشد که در جوار حرم مطهر احمد بن موسی (ع) مدفون است. طبق منابع تاریخی و کتابهای انساب و رجال، سید میرمحمد بن موسی (ع)، احمد بن موسی (ع) و حمزه از یک مادر هستند.
آستان مقدس حضرت سید میر محمد بن موسی الکاظم (ع) قبلاً دارای صحن و حیاط مستقل بوده است که از طریق بازار بینالحرمین به صحن مطهر حضرت شاهچراغ (ع) ارتباط داشته است. از اوایل دهه شصت، به بارگاه مبارک محمدی نیز توجه خاص معطوف گردید و تعمیرات اساسی در آن انجام شد. با توجه به کمبود فضای سرپوشیده حرم مطهر حضرت سیدمیرمحمد (ع)، سالن جدید بالای سر ضریح مطهر احداث شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
حرم مطهر حضرت سید علاالدین حسین بن موسی الکاظم (ع)
حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) ملقب به «سیدعلاالدین» کوچکترین فرزند امام موسی کاظم علیه السلام است.
ایشان جوانی نیک نفس، با تقوا و مهربان بود و از جایگاه و عزت ویژه ای نزد دو امام بزرگوار یعنی حضرت امام رضا (ع) و امام جواد (ع) برخوردار بود.
در حدود سال ۲۰۲ هجری قمری حضرت در مدینه همراه کاروان حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام شد بدان امید که به دیدار امام رضا (ع) که در آن زمان ولیعهد مامون عباسی و ساکن در شهر مرو بود نائل شود. اما در میانه مسیر و در شهر شیراز، او و دیگر برادران بزرگوارش توسط مأموران حکومت مامون عباسی به شکل غریبانهای به شهادت رسیدند.
در میان مردم نقل است که هیچکس از بارگاه حضرت سید علاالدین حسین (ع) دست خالی بیرون نمیرود و این خبر نزد بزرگان متواتر است که حرم ایشان مورد توجده انبیا، امامان و اولیا الهی است و هر که در عالم رؤیا ایشان را زیارت کرده به صورت سید جوان بزرگواری بوده است.
بقاع متبرکه فارس؛ میراث ماندگار مکتب امام موسی کاظم(ع)
حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هفتمین امام شیعیان از تأثیرگذارترین شخصیتهای تاریخ اسلام و تشیع به شمار میروند، اظهار کرد: دوران امامت آن حضرت همزمان با اوج قدرت حکومت عباسی بود؛ حکومتی که با اعمال محدودیتها و فشارهای گسترده تلاش داشت ارتباط مردم با اهلبیت(ع) را تضعیف کند.
وی افزود: امام کاظم(ع) در چنین شرایط دشواری با صبر، بصیرت و تدبیر، تهدیدها را به فرصتهای بزرگ فرهنگی تبدیل کردند و با تربیت شاگردان برجسته، سازماندهی شبکه وکالت و پاسخگویی به نیازهای علمی و اعتقادی جامعه، زمینه گسترش و تعمیق فرهنگ تشیع را در سراسر جهان اسلام فراهم ساختند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: بخش مهمی از زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی مکتب اهلبیت(ع) که در دوران ائمه اطهار(ع) به ثمر نشست، در عصر امام موسی کاظم(ع) شکل گرفت و توسعه یافت.
نقشآفرینی فرزندان امام کاظم(ع) در شکلگیری هویت مذهبی فارس
حجت الاسلام ولدان با اشاره به نقش فرزندان و نوادگان امام کاظم(ع) در ترویج معارف اسلامی گفت: یکی از برکات بزرگ وجود آن امام همام، تربیت فرزندانی شایسته بود که هر یک به عنوان سفیران معارف اهلبیت(ع) در مناطق مختلف جهان اسلام نقشآفرینی کردند. با افزایش فشارهای حکومتهای وقت، بسیاری از سادات و فرزندان آن حضرت به ایران مهاجرت کردند و زمینه آشنایی مردم این سرزمین با آموزههای ناب شیعی را فراهم آوردند.
وی استان فارس را از مهمترین بهرهمندان این نعمت الهی دانست و اظهار کرد: امروز فارس به برکت وجود بقاع متبرکه متعدد از فرزندان و نوادگان امام کاظم(ع)، به یکی از مهمترین قطبهای دینی، فرهنگی و زیارتی کشور تبدیل شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به جایگاه ویژه شیراز افزود: شیراز به حق «سومین حرم اهلبیت(ع)» در ایران اسلامی نام گرفته و وجود بارگاه نورانی حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)، حضرت سیدمیرمحمد(ع) و دیگر امامزادگان واجبالتعظیم، هویت مذهبی و فرهنگی کمنظیری به این شهر بخشیده است.
حجت الاسلام ولدان تصریح کرد: اگر امروز شیراز به عنوان یکی از مهمترین مراکز زیارتی و فرهنگی کشور شناخته میشود، بخش مهمی از این جایگاه مرهون حضور نورانی فرزندان امام کاظم(ع) در این سرزمین است؛ حضوری که طی قرنها نقش مؤثری در حفظ هویت اسلامی، تقویت فرهنگ دینی و مقابله با انحرافات فکری داشته است.
سیره امام کاظم(ع) نسخه عبور از پیچیدگیهای امروز جامعه است
حجت الاسلام ولدان با تأکید بر ضرورت بازخوانی سیره امام کاظم(ع) در شرایط کنونی جامعه گفت: آن حضرت به ما میآموزند که در سختترین شرایط نیز میتوان با صبر، اخلاق، علم، بصیرت و ارتباط عمیق با خداوند مسیر هدایت جامعه را هموار کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین بقاع متبرکه امامزادگان را از مهمترین سرمایههای فرهنگی و معنوی استان دانست و خاطرنشان کرد: این اماکن مقدس باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند و به پایگاههای اثرگذار در عرصه جهاد تبیین، تربیت نسل جوان، تحکیم بنیان خانواده و ترویج سبک زندگی اسلامی تبدیل شوند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که جامعه اسلامی با بهرهگیری از سیره نورانی امام موسی کاظم(ع) و استفاده از برکات فرزندان گرانقدر ایشان، گامهای مؤثرتری در مسیر اعتلای فرهنگ اسلامی و تحقق آرمان های اهلبیت(ع) بردارد.
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