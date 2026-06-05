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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

سقوط ۲۰۷ در محور جنت‌رودبار رامسر ۴ مصدوم برجای گذاشت

سقوط ۲۰۷ در محور جنت‌رودبار رامسر ۴ مصدوم برجای گذاشت

رامسر - مدیرعامل هلال‌احمر مازندران از سقوط یک دستگاه خودروی سواری ۲۰۷ در محور جنت‌رودبار خبر داد و گفت: این حادثه چهار مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری اشرفی ظهر جمعه اظهار کرد: ساعت ۱۷ گزارش این حادثه از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان (EOC) دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم تخصصی امداد و نجات جاده‌ای از پایگاه لیماکده رامسر شامل سه نجاتگر و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران تصریح کرد: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که پس از انتقال به محل امن، دو مصدوم توسط نیروهای هلال‌احمر و دو مصدوم دیگر توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

فخاری اشرفی علت حادثه را بی‌احتیاطی و سرعت غیرمجاز اعلام کرد و از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه در این مسیر تردد کنند.

کد مطلب 6851199

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