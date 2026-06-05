به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری اشرفی ظهر جمعه اظهار کرد: ساعت ۱۷ گزارش این حادثه از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان (EOC) دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم تخصصی امداد و نجات جاده‌ای از پایگاه لیماکده رامسر شامل سه نجاتگر و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران تصریح کرد: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که پس از انتقال به محل امن، دو مصدوم توسط نیروهای هلال‌احمر و دو مصدوم دیگر توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

فخاری اشرفی علت حادثه را بی‌احتیاطی و سرعت غیرمجاز اعلام کرد و از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه در این مسیر تردد کنند.