به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری اشرفی ظهر جمعه اظهار کرد: ساعت ۱۷ گزارش این حادثه از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان (EOC) دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله یک تیم تخصصی امداد و نجات جادهای از پایگاه لیماکده رامسر شامل سه نجاتگر و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل هلالاحمر مازندران تصریح کرد: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که پس از انتقال به محل امن، دو مصدوم توسط نیروهای هلالاحمر و دو مصدوم دیگر توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.
فخاری اشرفی علت حادثه را بیاحتیاطی و سرعت غیرمجاز اعلام کرد و از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه در این مسیر تردد کنند.
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