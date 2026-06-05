برخورد دو خودرو در چهارراه میرکی دهگلان ۷ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر شکوری اظهار کرد: شامگاه جمعه برخورد دو دستگاه خودروی سمند و ساینا در تقاطع مسیرهای روستاهای تاته‌رشید، میرکی، قروچای و دهگلان حادثه‌ساز شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ دهگلان بیان کرد: در پی اعلام این حادثه، نیروهای اورژانس در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شدند.

وی افزود: این سانحه رانندگی ۷ مصدوم بر جای گذاشت که ۶ نفر از آنان به دلیل نیاز به خدمات درمانی تخصصی با آمبولانس به بیمارستان دهگلان منتقل شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ دهگلان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان، از مسافران و کاربران جاده‌ای خواست در روزهای تعطیل با صبر، حوصله و توجه بیشتر به مقررات، از بروز حوادث رانندگی پیشگیری کنند.