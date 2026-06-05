https://mehrnews.com/x3cfwX ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۴ کد مطلب 6851275 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۴ اجتماع پرشور مردم مهاجران در شب نود و هفتم حمایت از نظام اسلامی مهاجران- در این ویدئو اجتماع پرشور مردم مهاجران در شب نود و هفتم حمایت از نظام اسلامی را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6851275 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در نود و هفتمین شب حمایت از رهبر انقلاب شکوه حضور مردم خمین در نود و ششمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب اجتماع مردم ساوه در نود و ششمین شب حماسه برچسبها مهاجران تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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