https://mehrnews.com/x3cfvn ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ کد مطلب 6851197 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ شکوه حضور مردم دیار آفتاب در نود و هفتمین شب حمایت از رهبر انقلاب اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب در نود و هفتمین شب حمایت از رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6851197 کپی شد مطالب مرتبط حضور گسترده مردم خنداب در نودمین تجمع حماسی شبانه تجدید بیعت مردم دارالشهدای آران و بیدگل با رهبر معظم انقلاب اجتماع پرشور مردم مهاجران در شب نود و هفتم حمایت از نظام اسلامی حمایت مردم آستانه در حمایت از رهبر انقلاب به ایستگاه نود و هفتم رسید اجتماع شبانه مردم آستانه در نودمین شب بیعت با ولایت فقیه هشتاد و نهمین حماسه شبانه مردم محلات در حمایت از نظام اسلامی برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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