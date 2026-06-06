https://mehrnews.com/x3cfWv ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۵ کد مطلب 6852281 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۵ میدانداری مردم خمین در نود و هشتمین شب قرار عاشقی خمین- در این ویدئو میدانداری مردم خمین در نود و هشتمین شب قرار عاشقی را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6852281 کپی شد مطالب مرتبط حضور مردم اراک در بیعت با رهبر معظم انقلاب به ایستگاه نود و هشتم رسید حمایت مردم آستانه در حمایت از رهبر انقلاب به ایستگاه نود و هفتم رسید اجتماع پرشور رشتوندان به شب نود و هشتم رسید اجتماع پرشور مردم مهاجران در شب نود و هفتم حمایت از نظام اسلامی برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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