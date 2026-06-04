https://mehrnews.com/x3cfgf ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۶ کد مطلب 6850652 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۶ شکوه حضور مردم خمین در نود و ششمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب خمین- در این ویدئو شکوه حضور مردم خمین در نود و ششمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6850652 کپی شد مطالب مرتبط نودویکمین اجتماع شبانه مردم مهاجران در حمایت از ولایت فقیه حضور گسترده مردم خنداب در نودمین تجمع حماسی شبانه اجتماع شبانه مردم آستانه در نودمین شب بیعت با ولایت فقیه برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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