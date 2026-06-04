https://mehrnews.com/x3cfgD ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۵ کد مطلب 6850671 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۵ اجتماع مردم ساوه در نود و ششمین شب حماسه ساوه- در این ویدئو اجتماع مردم ساوه در نود و ششمین شب حماسه را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6850671 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در نود و ششمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب بازسازی واقعه غدیر خم در نود و پنجمین تجمع شبانه مردم ساوه نودویکمین اجتماع شبانه مردم مهاجران در حمایت از ولایت فقیه اجتماع شبانه مردم آستانه در نودمین شب بیعت با ولایت فقیه برچسبها تجمع مردمی ساوه رهبر معظم انقلاب اسلامی
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