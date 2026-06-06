انتشار آثار مکتوب و ثبت تاریخ شفاهی شهدا در کردستان

سید محمد جلال زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامه‌های گسترده بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، قرآنی و ورزشی گفت: پردیس «سلام شهید»، یادواره‌های شهدا، اردوهای زیارتی و فعالیت‌های نخبگانی بخشی از برنامه‌های مستمر بنیاد در سطح استان است.

وی افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای گسترده از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، ورزشی و ترویجی را در سطح استان و شهرستان‌های تابعه اجرا کرده است؛ برنامه‌هایی که به گفته مسئولان این مجموعه با هدف تقویت فرهنگ ایثار و شهادت و حمایت از خانواده‌های شهدا و ایثارگران دنبال می‌شود.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در سطح ستاد استان و ۱۰ شهرستان تابعه، فعالیت‌های متعددی در حوزه فرهنگی طراحی و اجرا شده که محور اصلی آن حضور در تجمعات مردمی و برنامه‌ریزی در میادین اصلی شهرها بوده است.

پردیس «سلام شهید»؛ روایت‌گری ایثار در قلب سنندج

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های شاخص در مرکز استان گفت: در شهر سنندج پردیس «سلام شهید» برگزار شده که با مشارکت همکاران، ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا شکل گرفته است.

معاون فرهنگی بنیاد شهید کردستان افزود: این پردیس شامل هفت غرفه تخصصی است که هرکدام مأموریت‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند؛ از آموزش کودکان گرفته تا تبیین وصیت‌نامه شهدا و روایتگری خانواده‌های شهدا.

به گفته وی، در این غرفه‌ها والدین شهدا، خواهران و دیگر اعضای خانواده‌های ایثارگر به بیان خاطرات و تجربیات خود می‌پردازند و تلاش می‌شود نسل جدید با سیره شهدا و فرهنگ ایثار بیش از پیش آشنا شود.

زمانی تصریح کرد: این برنامه‌ها به صورت مستمر در حال اجراست و در سایر شهرستان‌ها نیز متناسب با ظرفیت‌های محلی، برنامه‌های مشابهی در قالب تجمعات فرهنگی، رژه‌های خودرویی و برنامه‌های مردمی برگزار می‌شود.

یادواره‌های شهدا در مسیر کنگره ۵۵۳۶ شهید کردستان

وی در ادامه با اشاره به برگزاری یادواره‌های شهدا در استان اظهار کرد:در راستای کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، یادواره‌های متعدد شهدا در سطح شهرستان‌ها در حال برگزاری است.

معاون فرهنگی بنیاد شهید کردستان افزود: تمرکز ویژه این برنامه‌ها بر یادواره شهدای جنگ اخیر و جنگ رمضان است که بخشی از آن‌ها برگزار شده و بخشی دیگر نیز در دست اجرا قرار دارد.

زمانی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های ورزشی و اردویی بنیاد شهید اشاره کرد و گفت: در حوزه اردوها، اعزام ایثارگران به مناطق مختلف زیارتی و سیاحتی از جمله مشهد مقدس، شمال کشور (رامسر و بندر انزلی) و اصفهان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: این اردوها به صورت خوداعزام یا سازماندهی‌شده انجام می‌شود و با هدف ارتقای روحیه معنوی و نشاط اجتماعی خانواده‌های ایثارگر برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی بنیاد شهید کردستان همچنین از استمرار فعالیت‌های ورزشی ایثارگران خبر داد و گفت: رشته‌هایی مانند گلبال، تنیس روی میز، وزنه‌برداری و شنا با حضور جانبازان و ایثارگران در حال پیگیری است و تیم‌های استانی برای حضور در رقابت‌های کشوری در حال آماده‌سازی هستند.

تقویت آموزش و حمایت تحصیلی از فرزندان ایثارگران

وی با اشاره به فعالیت‌های آموزشی بنیاد شهید اظهار کرد: ستادهای شاهد در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها به صورت منظم فعال هستند و به صورت دوره‌ای وضعیت تحصیلی فرزندان شاهد و ایثارگر را رصد می‌کنند.

زمانی افزود: هدف اصلی این برنامه‌ها حمایت تحصیلی، ارتقای سطح علمی و فراهم‌سازی زمینه موفقیت تحصیلی فرزندان ایثارگران در مقاطع مختلف آموزشی است.

معاون فرهنگی بنیاد شهید کردستان در ادامه به جایگاه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اشاره کرد و گفت: این شورا در سطح ملی به ریاست رئیس‌جمهور و در استان‌ها به ریاست استاندار و دبیری بنیاد شهید تشکیل می‌شود.

وی افزود: این شورا به صورت فصلی برگزار می‌شود و تصمیمات مهم فرهنگی و اجرایی در حوزه ایثار و شهادت در آن اتخاذ می‌شود.

زمانی با بیان اینکه جلسه این شورا در سال جاری هنوز برگزار نشده است، اظهار کرد: تلاش می‌شود این نشست در خردادماه با حضور استاندار برگزار و موضوعات مهم فرهنگی استان در آن بررسی شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های قرآنی بنیاد شهید گفت: آموزش قرآن، برگزاری مسابقات قرآنی و حمایت از خانواده‌های ایثارگر در این حوزه از جمله برنامه‌های مستمر این مجموعه است.

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان افزود: در کنار آن، شورای نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر نیز با حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ عضو فعال، در حوزه‌های علمی و پژوهشی فعالیت دارد که از تولیدات علمی و مقالات آنان حمایت می‌شود.

وی همچنین از فعالیت «پیام‌آوران ایثار» خبر داد و گفت: این افراد پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، در محافل مختلف به تبیین فرهنگ ایثار و شهادت می‌پردازند.

انتشار آثار مکتوب و ثبت تاریخ شفاهی شهدا

زمانی در ادامه با اشاره به اقدامات پژوهشی بنیاد شهید اظهار کرد: در سال گذشته کتاب‌های متعددی در حوزه ایثار و شهادت تولید و منتشر شده که از جمله آن‌ها کتاب «تاک زیر خاک نمی‌ماند» است.

وی افزود: این آثار در اختیار کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی قرار گرفته و بخشی از آن نیز در کتابخانه امام خامنه‌ای سنندج توزیع شده است.

معاون فرهنگی بنیاد شهید کردستان ادامه داد: تاکنون قریب به ۶۰ عنوان کتاب در حوزه ایثار و شهادت در استان تدوین و چاپ شده و همچنین تولیداتی هنری نظیر فیلم کوتاه، موشن گرافی، فیلم مستند، سرود، موسیقی و سایر امورات هنری انجام شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های ایام عید غدیر گفت: در مرکز استان و شهرستان‌ها، برنامه‌های ویژه‌ای در قالب جشن غدیر در پردیس «سلام شهید» و سایر مراکز فرهنگی برگزار شد.

زمانی افزود: در این برنامه‌ها از خانواده‌های شهدای سادات به‌ویژه پدران و مادران آنان تجلیل شد و همچنین دیدار با خانواده‌های شهدا در سراسر استان در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این برنامه‌ها، سرکشی از خانواده‌های شهدای جنگ اخیر نیز به صورت مستمر انجام می‌شود و از ابتدای سال جاری تاکنون 870 دیدار توسط مسئولان سطح ادارات استان و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران از خانواده های شهدای جنگ رمضان انجام شده است.

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان در پایان تأکید کرد: جمع‌آوری اسناد، آثار و خاطرات شهدای اخیر نیز در دستور کار قرار دارد تا با ثبت این میراث ارزشمند، زمینه انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده فراهم شود.