سید محمد جلال زمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای ویژه این ایام اظهار کرد: در ایام عید غدیر، مجموعهای از برنامههای فرهنگی در مرکز استان و شهرستانها با محوریت ترویج فرهنگ ولایت و امامت اجرا میشود.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان افزود: در مرکز استان و در قالب پردیس «سلام شهید»، جشن ویژهای به مناسبت عید غدیر برگزار خواهد شد که در آن از خانوادههای معظم شهدای سادات بهویژه پدران و مادران آنان تجلیل میشود.
وی ادامه داد: این برنامه در سایر شهرستانهای استان نیز متناسب با ظرفیتهای محلی اجرا شده و در قالب دیدار با خانوادههای شهدای سادات و برگزاری مراسمهای فرهنگی دنبال میشود.
زمانی با بیان اینکه عید غدیر نماد پیوند عمیق میان فرهنگ ایثار و ولایت است، گفت: دیدار با خانوادههای شهدا و رسیدگی به مسائل آنان از جمله برنامههای مستمر بنیاد شهید در این ایام است که با جدیت در سراسر استان دنبال میشود.
وی همچنین به تداوم سرکشی از خانوادههای شهدای جنگ اخیر اشاره کرد و افزود: این دیدارها در قالب برنامههای ابلاغی ستاد مرکزی در حال انجام است و تاکنون بخش قابل توجهی از آن در استان اجرا شده است.
معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان در پایان خاطرنشان کرد: هدف از این برنامهها، تبیین جایگاه ولایت در فرهنگ ایثار و تقویت پیوند اجتماعی میان مردم و خانوادههای ایثارگر است.
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