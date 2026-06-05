حمله انقلابیون بحرینی به مراکز امنیتی آل خلیفه +فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع بحرینی گزارش دادند که انقلابیون این کشور به نشانه اعتراض به دستگیری شماری از علمای بزرگ و روحانیون، به سمت مراکز امنیتی وابسته به مقامات بحرینی سازشکار، کوکتل مولوتوف پرتاب کردند.

بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.

رژیم آل خلیفه از آن زمان تاکنون نه تنها به هیچ کدام از خواسته‌های ملت تن نداده است، بلکه اعتراضات آنها را سرکوب کرده و شماری از انقلابیون و علما و روحانیون را روانه زندان کرده است.