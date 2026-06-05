به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، این تجمع که به مناسبت پنجاهونهمین سالگرد «نکسه» (اشغال قدس شرقی، کرانه باختری و نوارغزه) در سال ۱۹۶۷ برگزار شد، به دعوت «گروه اقدام برای فلسطین» که یک نهاد غیردولتی است، برگزار شد.
جنگ ژوئن ۱۹۶۷ که در جهان عرب به «نکسه» مشهور است، به اشغال باقیمانده سرزمینهای فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی و همچنین اشغال بخشهایی از خاک مصر و سوریه انجامید.
به گزارش آناتولی، شرکتکنندگان در این تجمع پلاکاردهایی در دست داشتند که روی برخی از آنها نوشته شده بود: «با وجود مقاومت، شکستی در کار نیست»، «نه به عادیسازی و نه به سازش» و «ملت مراکش در کنار مقاومت و علیه عادیسازی با اسرائیل است».
حاضران همچنین شعارهایی از جمله «ملت خواهان آزادی فلسطین است» و «زنده باد مقاومت، زنده باد فلسطین» سر دادند.
«اوس الرمال» رئیس جنبش «توحید و اصلاح» در مغرب نیز در سخنانی در این تجمع گفت: بار دیگر گرد هم آمدهایم تا تأکید کنیم عهد وفاداری قطع نشده و صدای حمایت خاموش نشده است و فلسطین همچنان در وجدان این ملت اصیل حضور دارد.
وی با اشاره به وضعیت غزه افزود: سیاست گرسنه نگه داشتن، محاصره و محروم کردن مردم از ابتداییترین امکانات زندگی در نوار غزه همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که نشاندهنده میزان سقوط اخلاقی نظام بینالملل معاصر است.
به گفته او، با وجود همه این فشارها، مردم غزه همچنان درسهایی کمنظیر از صبر، استقامت و یقین به جهان ارائه میدهند.
سالروز «نکسه» امسال در حالی فرا میرسد که فلسطینیان با جنگ مداوم رژیم اسرائیل علیه نوار غزه و همچنین تشدید عملیات نظامی و شهرکسازی در کرانه باختری اشغالی مواجهاند؛ وضعیتی که بسیاری آن را ادامه پیامدهای جنگ ۱۹۶۷ میدانند.
از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، رژیم اشغالگر اسرائیل جنگی گسترده علیه نوار غزه به راه انداخته که بنا بر آمارها به شهادت بیش از ۷۲ هزار نفر و زخمی شدن بیش از ۱۷۳ هزار تن ــ که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند ــ انجامیده است. علاوه بر این، هزاران نفر همچنان مفقودند و بخش بزرگی از زیرساختها و تأسیسات غیرنظامی غزه نیز ویران شده است.
همزمان با این جنگ، ارتش رژیم اشغالگر قدس، عملیات خود را در کرانه باختری نیز تشدید کرده است؛ اقدامی که بنا بر اعلام دفتر رسانهای دولت فلسطین، تاکنون به شهادت ۱۱۶۸ فلسطینی، زخمی شدن ۱۲ هزار و ۶۶۶ نفر، بازداشت نزدیک به ۲۳ هزار نفر و آوارگی حدود ۳۳ هزار فلسطینی انجامیده است.
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