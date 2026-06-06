https://mehrnews.com/x3cfsn ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۸ کد مطلب 6851099 استانها گلستان استانها گلستان ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۸ برپایی نماز استغاثه با حضور مردم انقلابی رامیان رامیان- نماز استغاثه با حضور مردم انقلابی رامیان همزمان با موج نود و هفتم برگزار شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6851099 کپی شد مطالب مرتبط اعلام همبستگی مراکشیها با مردم فلسطین در سالروز «نکسه» تجمع مردم در بندر دیر پیام همبستگی مردم آزادشهر با لبنان در اجتماع شبانه نواخته شدن نوای «یا حیدر یا حیدر» در گنبد تجمعات شبانه مردم زاهدان به ایستگاه نود و ششم رسید برچسبها گلستان رامیان نماز تجمع مردمی
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