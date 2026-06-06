  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۸

برپایی نماز استغاثه با حضور مردم انقلابی رامیان

برپایی نماز استغاثه با حضور مردم انقلابی رامیان

رامیان- نماز استغاثه با حضور مردم انقلابی رامیان همزمان با موج نود و هفتم برگزار شد.

دریافت 10 MB
کد مطلب 6851099

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها