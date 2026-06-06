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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۹

حضور پرشور مردم کردکوی در تجمع شبانه

حضور پرشور مردم کردکوی در تجمع شبانه

کردکوی-مردم کردکوی با حضوری گسترده در تجمع شبانه، صحنه‌ای از همدلی و همراهی را رقم زدند.

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کد مطلب 6851323

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