https://mehrnews.com/x3cfxW ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۹ کد مطلب 6851323 استانها گلستان استانها گلستان ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۹ حضور پرشور مردم کردکوی در تجمع شبانه کردکوی-مردم کردکوی با حضوری گسترده در تجمع شبانه، صحنهای از همدلی و همراهی را رقم زدند. دریافت 5 MB کد مطلب 6851323 کپی شد مطالب مرتبط اعلام همبستگی مراکشیها با مردم فلسطین در سالروز «نکسه» تجمع مردم در بندر دیر پیام همبستگی مردم آزادشهر با لبنان در اجتماع شبانه نواخته شدن نوای «یا حیدر یا حیدر» در گنبد اسفرورین؛ طنین همصدایی مردم در نودوهفتمین شب تجمعات آبیک همچنان در صحنه؛ نودوهفتمین شب حضور مردمی برگزار شد اقبالیه در قاب وحدت؛ مردم برای نودوهفتمین شب به میدان آمدند برچسبها گلستان کردکوی تجمع مردمی
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