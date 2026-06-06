به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۶ هزار دانشآموز در طرح «قاضی در مدرسه» شرکت کردند که این تعداد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱ هزار نفر افزایش یافته است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به توسعه زیرساختهای اجرای این طرح بیان کرد: تعداد مدارس تحت پوشش طرح نیز از ۵۷ مدرسه در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۶ آموزشگاه و مجتمع خوابگاهی در سال ۱۴۰۴ رسیده که بیانگر عزم جدی دستگاه قضائی استان برای ترویج فرهنگ حقوقی و قانونمداری در میان نسل جوان است.
عبداللهی با تأکید بر استقبال دانشآموزان دختر از این طرح افزود: تعداد دختران شرکتکننده از حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶ هزار نفر در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که رشد ۷۱ درصدی را نشان میدهد.
وی ادامه داد: تعداد دانشآموزان پسر شرکتکننده نیز از حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به حدود پنج هزار نفر رسیده که رشد ۱۰۰ درصدی را ثبت کرده است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در مجموع هزار و ۹۶۲ مدرسه و ۲۹۱ مدرسه متوسطه دوم در استان فعال است، تصریح کرد: پوشش طرح «قاضی در مدرسه» از حدود ۲۰ درصد مدارس متوسطه دوم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و برنامهریزی برای توسعه بیشتر آن در سال آینده نیز در دستور کار قرار دارد.
عبداللهی هدف از اجرای این طرح را آشنایی دانشآموزان با مفاهیم حقوقی، تقویت فرهنگ قانونمداری و پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد و گفت: نتایج دو سال اخیر نشاندهنده موفقیت این رویکرد فرهنگی و آموزشی در میان دانشآموزان استان است.
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