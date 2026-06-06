به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی‌نیا صبح شنبه در نشست با مدیران حوزه ارتباطات اظهار کرد: گسترش تعامل میان مدیریت شهری و شرکت‌های فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار است.

وی بهره‌گیری از زیرساخت‌های دیجیتال برای ارتقای کیفیت خدمات شهری، تسهیل دسترسی شهروندان و بهبود فرآیندهای مدیریتی را از اولویت‌های مهم در دستیابی به اهداف مد نظر در این زمینه دانست.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به اینکه بسیاری از بسترهای ارائه خدمات شهری در آینده بر پایه تلفن همراه و فناوری‌های دیجیتال خواهد بود، بیان کرد: شاهد روند روبه‌رشد حرکت شهرها به سمت هوشمندسازی هستیم.

وی افزود: حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل شهری، مدیریت ترافیک، شهرسازی و ارائه خدمات نوین شهری از جمله بخش‌هایی هستند که می‌توانند با استفاده از فناوری‌های ارتباطی و بسترهای هوشمند، کارآمدتر و دقیق‌تر اداره شوند.

بهره‌برداری از ظرفیت‌های فناورانه

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با بیان اینکه تعامل با بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور می‌تواند به تحول در مدیریت شهری کمک کند، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت اپراتورهای تلفن همراه در طراحی و اجرای خدمات هوشمند، امکان ارائه خدمات سریع‌تر، دقیق‌تر و در دسترس‌تر را برای شهروندان فراهم می‌کند.

وی بر لزوم بهره‌برداری از ظرفیت‌های فناورانه در راستای توسعه زیرساخت‌های شهر هوشمند تأکید کرد و گفت: استفاده از بسترهای ارتباطی به عنوان یکی از مسیرهای قابل پیگیری برای اجرای طرح‌های نوآورانه شهری مورد توجه قرار خواهد گرفت.

زندی نیا گفت: توسعه خدمات شهری بر بستر موبایل می‌تواند نقش مهمی در کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت، تسریع در ارائه خدمات و بهبود تجربه شهروندی ایفا کند و زمینه‌ساز شکل‌گیری شهری هوشمندتر و کارآمدتر بهره‌گیری از ظرفیت ایرانسل برای توسعه خدمات هوشمند شهری داشته باشد.