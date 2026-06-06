به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که صدای انفجار و حملات دشمن در نقاط مختلف کشور شنیده می‌شد و مردم از محل اصابت موشک‌ها و بمب‌ها فاصله می‌گرفتند، گروهی از نیروهای گمنام فراجا مأموریتی متفاوت بر عهده داشتند؛ مأموریتی که مقصد آن دقیقاً قلب خطر بود.

سرهنگ مجتبی حیدری، فرمانده چک و خنثی فاتب، از روزهایی روایت کرد که هر مأموریت می‌توانست مرز باریک میان مرگ و زندگی باشد. به گفته او، زمانی که در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی برخی بمب‌ها و موشک‌ها عمل نمی‌کردند، مأموریت نیروهای خنثی‌سازی آغاز می‌شد.

وی با اشاره به حساسیت بالای این مأموریت‌ها گفت: جابه‌جایی یا خنثی‌سازی یک بمب و موشک عمل‌نکرده، کاری بسیار پیچیده و خطرناک است که به دانش تخصصی، تجربه و دقت بالا نیاز دارد. به همین دلیل نیز تعداد نیروهای حاضر در محل عملیات به حداقل ممکن محدود می‌شود تا در صورت بروز حادثه، تلفات انسانی کاهش یابد.

فرمانده چک و خنثی فاتب با توصیف شرایط این نیروها افزود: وقتی همه از محل حادثه دور می‌شوند، ما به سمت همان نقطه حرکت می‌کنیم.

وی تأکید کرد: نیروهای خنثی‌سازی بارها جان خود را برای حفظ امنیت شهروندان به خطر انداخته‌اند.

یکی از اعضای این یگان نیز در روایت تجربه‌ای دشوار، از مأموریتی در ساختمانی پنج‌طبقه گفت که چندین بار هدف حمله قرار گرفته بود. به گفته او، یکی از بمب‌ها پس از عبور از طبقات ساختمان در طبقه منفی دو متوقف شده و منفجر نشده بود.

این مأمور توضیح داد: فضا مملو از دود و آتش بود. وقتی به محل رسیدیم، بمب را پیدا کردیم. در چنین شرایطی هر لحظه احتمال وقوع حادثه وجود دارد اما با توکل به خدا و رعایت اصول فنی، مأموریت را انجام می‌دهیم.

به گفته وی، بمب کشف‌شده از نوع آمریکایی MK-84 بود؛ مهماتی سنگین و بسیار خطرناک که خنثی‌سازی آن نیازمند مهارت و دقت ویژه است.

او درباره انگیزه حضور در این حرفه نیز گفت: هیچ اجباری برای ورود به این حوزه نداشتم و خودم این مسیر را انتخاب کردم. با این حال بعد از هر مأموریت احساس می‌کنم یک بار مرده‌ام و دوباره زندگی را آغاز کرده‌ام.

این مأمور همچنین از عملیاتی در محله پل رومی تهران یاد کرد؛ جایی که یک بمب عمل‌نکرده روی سقف کاذب آشپزخانه یک واحد مسکونی قرار گرفته بود. تیم خنثی‌سازی پس از ساعت‌ها تلاش موفق شد بدون وارد شدن آسیب به ساکنان ساختمان، بمب را خارج و منطقه را ایمن‌سازی کند.

به گفته وی، پس از پایان عملیات، یکی از ساکنان ساختمان که زنی خانه‌دار بود، برای نخستین بار از نزدیک با مأموریت نیروهای خنثی‌سازی آشنا شد و دریافت این نیروها چگونه برای حفظ جان دیگران، جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهند.

اعضای این یگان حتی خانواده‌های خود را نیز از جزئیات مأموریت‌هایشان مطلع نمی‌کنند. یکی از نیروها در این باره گفت: تا پیش از جنگ، خانواده‌ام نمی‌دانستند محل کارم کجاست و چه مأموریتی انجام می‌دهم. هر بار که برای عملیات اعزام می‌شوم، این احتمال وجود دارد که آخرین خداحافظی باشد.

سرهنگ حیدری در ادامه از حجم گسترده عملیات‌های انجام‌شده در روزهای جنگ خبر داد و اعلام کرد که نیروهای چک و خنثی در دو جنگ اخیر بیش از ۱۸۵ عملیات انجام داده‌اند که بیش از ۱۰۰ مأموریت عمده توسط همین یگان مدیریت شده است.

به گفته وی، این نیروها توانایی مقابله با انواع تهدیدات از جمله موشک‌های کروز تاماهاوک، پهپادهای انتحاری و انواع بمب‌های هوایی را دارند و هیچ مأموریت تخصصی در این حوزه وجود ندارد که از عهده آن برنیایند.

فرمانده چک و خنثی فاتب تأکید کرد: اولویت اصلی این نیروها در تمامی عملیات‌ها، حفظ جان مردم و ایمن‌سازی مراکز حساس و پرتردد از جمله بیمارستان‌ها، بازارها و مجتمع‌های مسکونی بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به یکی از حساس‌ترین عملیات‌های انجام‌شده اشاره کرد؛ مأموریتی که در ستاد فرماندهی انتظامی کشور اجرا شد. به گفته حیدری، یک بمب سنگرشکن عمل‌نکرده در محل کشف شده بود که در صورت انفجار می‌توانست خسارات بسیار گسترده‌ای بر جای بگذارد.

وی گفت: در حالی که نیروهای ما در حال انجام مأموریت بودند، ستاد خودمان نیز هدف حمله قرار گرفته بود. اگر آن بمب منفجر می‌شد، خسارت سنگینی به بار می‌آمد.

سرهنگ حیدری در پایان از نیروهای خنثی‌سازی به عنوان مظلوم‌ترین نیروهای انتظامی یاد کرد؛ نیروهایی که هر روز با خطر روبه‌رو می‌شوند، جان خود را کف دست می‌گیرند و در سکوت و دور از هیاهوی رسانه‌ای، امنیت جامعه را تأمین می‌کنند.

روایت این مردان نشان می‌دهد امنیت امروز، حاصل تلاش کسانی است که هنگامی که دیگران از خطر می‌گریزند، به دل حادثه می‌زنند؛ نیروهایی که هر مأموریت برایشان قدم گذاشتن بر مرز باریک میان مرگ و زندگی است.