ارائه خدمات رایگان توانبخشی و مداخله بهنگام در مراکز جامع سنجش همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، طیبه محمدی صبح یکشنبه از آغاز ارائه خدمات رایگان توانبخشی و مداخله بهنگام در مراکز جامع سنجش استان همدان همزمان با فصل تابستان خبر داد و اظهار کرد: با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند توجه ویژه آموزشی، طرح گسترده «جهاد یادگیری» در سراسر استان اجرایی میشود.
وی افزود: این طرح با تمرکز بر شناسایی زودهنگام و ارائه مداخلات تخصصی برای دانشآموزان دارای اختلالات یادگیری، تلاش دارد مسیر رشد و موفقیت تحصیلی این دانشآموزان را برای ورود به سال تحصیلی جدید هموار کند.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان همدان با بیان اینکه در این طرح از ظرفیت آموزگاران مجرب در حوزههای آموزش ویژه استفاده شده است، تصریح کرد: دانشآموزانی که با مشکلاتی نظیر نارساخوانی، نارسانویسی یا دشواری در درک مفاهیم ریاضی مواجه هستند، پس از پیگیری مدیران مدارس و انجام اقدامات اولیه از سوی والدین، تحت آموزشهای هدفمند و فردمحور قرار خواهند گرفت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی از این مداخلات تخصصی، رفع چالشهای آموزشی در دروس پایه فارسی و ریاضی و ارتقای آمادگی دانشآموزان برای مهرماه است.
نظر شما