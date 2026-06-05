کشف ۱۹۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در عملیات مشترک مرزبانان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان گفت: مرزبانان استانهای بوشهر و خوزستان با اشراف اطلاعاتی، رصد دقیق تحرکات دریایی و اجرای یک عملیات هماهنگ و هدفمند، موفق شدند در درگیری با قاچاقچیان، محمولهای بزرگ از سوخت قاچاق را در آبهای خلیج فارس شناسایی، کشف و توقیف کنند.
فرمانده مرزبانی فراجا ادامه داد: مرزبانان در این عملیات موفق شدند ۱۹۴ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش تقریبی ۲۶۰ میلیارد ریال را پیش از خروج از مرزهای آبی کشور کشف و از قاچاق آن جلوگیری کنند.
سردار جاویدان بیان کرد: بررسیهای انجامشده نشان داد این محموله در قالب یک شبکه سازمانیافته قاچاق سوخت، توسط شناورهای غیرمجاز در حال انتقال بوده که در این راستا ۲ فروند شناور صیادی و ۴ فروند قایق تندرو مورد استفاده قاچاقچیان توقیف شد.
وی با اشاره به دستگیری عوامل دخیل در این پرونده تصریح کرد: در جریان این عملیات، ۳۷ نفر از اعضا و عوامل مرتبط با این شبکه قاچاق دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده مرزبانی فراجا با تأکید بر عزم جدی مرزبانی در مقابله با قاچاق سازمانیافته خاطرنشان کرد: مرزبانان با بهرهگیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی، بهصورت شبانهروزی بر مرزهای آبی کشور اشراف کامل دارند و با هرگونه اقدام غیرقانونی و اخلال در امنیت اقتصادی کشور، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهند کرد.
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