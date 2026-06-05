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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

کشف ۱۹۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در عملیات مشترک مرزبانان

کشف ۱۹۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در عملیات مشترک مرزبانان

فرمانده مرزبانی فراجا از کشف ۱۹۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در عملیات مشترک مرزبانان در آب‌های خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان گفت: مرزبانان استان‌های بوشهر و خوزستان با اشراف اطلاعاتی، رصد دقیق تحرکات دریایی و اجرای یک عملیات هماهنگ و هدفمند، موفق شدند در درگیری با قاچاقچیان، محموله‌ای بزرگ از سوخت قاچاق را در آب‌های خلیج فارس شناسایی، کشف و توقیف کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا ادامه داد: مرزبانان در این عملیات موفق شدند ۱۹۴ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش تقریبی ۲۶۰ میلیارد ریال را پیش از خروج از مرزهای آبی کشور کشف و از قاچاق آن جلوگیری کنند.

سردار جاویدان بیان کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این محموله در قالب یک شبکه سازمان‌یافته قاچاق سوخت، توسط شناورهای غیرمجاز در حال انتقال بوده که در این راستا ۲ فروند شناور صیادی و ۴ فروند قایق تندرو مورد استفاده قاچاقچیان توقیف شد.

وی با اشاره به دستگیری عوامل دخیل در این پرونده تصریح کرد: در جریان این عملیات، ۳۷ نفر از اعضا و عوامل مرتبط با این شبکه قاچاق دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده مرزبانی فراجا با تأکید بر عزم جدی مرزبانی در مقابله با قاچاق سازمان‌یافته خاطرنشان کرد: مرزبانان با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی، به‌صورت شبانه‌روزی بر مرزهای آبی کشور اشراف کامل دارند و با هرگونه اقدام غیرقانونی و اخلال در امنیت اقتصادی کشور، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهند کرد.

کد مطلب 6850782
حبیب احسنی پور

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