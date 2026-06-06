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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

تصادف مرگبار دو پژو در جاده قیدار - همدان با ۳ جان‌باخته و ۳ مصدوم

تصادف مرگبار دو پژو در جاده قیدار - همدان با ۳ جان‌باخته و ۳ مصدوم

زنجان- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان از تصادف بین دو خودروی پژوپارس و پژو ۴۰۵ در جاده قیدار–همدان خبر داد و گفت: این حادثه ۳ جان‌باخته و ۳ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی اظهار کرد: ساعت ۰۰:۰۲ بامداد امروز ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه پژوپارس با پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۲۶ جاده قیدار–همدان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله ۳ تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات زرین‌رود شهرستان خدابنده و یک تیم از پایگاه کرسف به‌عنوان تیم پشتیبان به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان ادامه داد: این سانحه ۶ حادثه‌دیده داشت که متأسفانه ۳ نفر شامل ۲ سرنشین پژوپارس و یک سرنشین پژو ۴۰۵ جان خود را از دست دادند.

هاشمی تصریح کرد: نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام عملیات رهاسازی، پیکر جان‌باختگان را به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل دادند و ۳ مصدوم نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: این عملیات در ساعت ۰۲:۳۹ بامداد به پایان رسید.

کد مطلب 6851503

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