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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۱

انحراف پراید در اتوبان نطنز-کاشان ۲ فوتی و ۲مصدوم داشت

انحراف پراید در اتوبان نطنز-کاشان ۲ فوتی و ۲مصدوم داشت

کاشان - رئیس اورژانس کاشان گفت: انحراف پراید در اتوبان نطنز-کاشان ۴ فوتی و مصدوم داشت.

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۰:۴۰ شامگاه شنبه ۱۶ خردادماه، حادثه واژگونی خودرو پراید در اتوبان نطنز-کاشان بعد از خرمدشت نرسیده به عوارضی قمصر لاین به سمت نطنز به مرکز ارتباطات اورژانس کاشان اعلام شد.

وی ابراز کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های قمصر و سان آرا به محل اعزام شدند و نیروهای اورژانس اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند.

رئیس اورژانس کاشان با اشاره به درگذشت و مصدومیت چهار نفر در این حادثه تصریح کرد: مصدومان حادثه که همگی از یک خانواده بودند متاسفانه پدر و مادر سر صحنه فوت شده بودند و دو فرزند هفت و یک ساله مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه توسط همکاران فوریت‌های پزشکی، به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.

کد مطلب 6852473

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