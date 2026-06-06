به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات، با انجام اقدامات پلیسی، اشراف اطلاعاتی و همکاری مال‌باخته، موفق شدند در کمتر از ۷۲ ساعت سارق را شناسایی کنند.

بر اساس این گزارش، مأموران با هماهنگی قضائی، متهم را در مخفیگاهش به همراه ۲۸۴ گرم طلای مسروقه دستگیر کردند.

متهم پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی، به مراجع قضائی معرفی و با دستور قضائی روانه زندان شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان تأکید کرد: همکاری شهروندان با پلیس و سرعت عمل در اعلام به‌موقع جرائم، نقش مهمی در شناسایی و دستگیری مجرمان دارد.