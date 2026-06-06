انهدام باند سارقان اماکن خصوصی در همدان؛ ۶ فقره سرقت کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابینژاد از شناسایی و دستگیری سه سارق اماکن خصوصی و کشف ۶ فقره سرقت در شهرستان همدان خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی و خانه باغهای سطح حوزه استحفاظی، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقتها بهصورت ویژه در دستور کار ماموران پاسگاه انتظامی «آبشینه» قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی با انجام اقدامات تخصصی و بررسی و رصد تصاویر بهدستآمده از دوربینهای مداربسته موجود در محلهای وقوع جرم، هویت ۳ متهم را شناسایی و در یک عملیات ضربتی آنان را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان همدان با اشاره به اینکه متهمان در تحقیقات فنی پلیس، به ارتکاب ۶ فقره سرقت از خانه باغها اعتراف کردند، خاطرنشان کرد: سارقان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.
وی در پایان با تاکید بر لزوم ارتقای ضریب امنیتی اماکن خصوصی تاکید کرد: استفاده از سیستمهای حفاظتی و دوربینهای مداربسته، بهکارگیری نگهبان در باغها، مجهز کردن ورودیها به دربهای ضدسرقت و همچنین سپردن اماکن به افراد مورد اعتماد، نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع سرقت و کاهش جرایم دارد.
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