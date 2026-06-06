خبرگزاری مهر - گروه استانها: صدای شلیک شکارچیان غیرمجاز، آتشسوزیهای فصلی، تخریب زیستگاهها و دستاندازی به عرصههای طبیعی، سالها است مهمترین تهدیدهای محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد به شمار میروند، تهدیدهایی که در خط مقدم مقابله با آنها، محیطبانانی ایستادهاند که تعدادشان بسیار کمتر از نیاز واقعی استان است.
آمارهای رسمی اداره کل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد نشان میدهد بیش از ۳۲۷ هزار هکتار از اراضی استان تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد که این عرصهها شامل مناطق حفاظتشده، پناهگاههای حیات وحش و زیستگاه گونههای ارزشمند جانوری هستند.
مناطق حفاظت شده کهگیلویه و بویراحمد نیازمند ۱۸۰ محیطبان
در این رابطه مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در گفتوگو با خبرنگار مهر از وجود تنها ۷۵ تا ۷۸ محیطبان در استان خبر میدهد و می گوید: آماری که زنگ خطر جدی برای حفاظت از این عرصهها را به صدا درآورده است.
عبدال دیانتینسب معتقد است؛ استان برای رسیدن به حداقل استاندارد حفاظتی به ۲۵۷ محیطبان نیاز دارد؛ موضوعی که نشان میدهد حدود ۱۸۰ محیطبان دیگر باید به مجموعه حفاظتی استان اضافه شوند.
بررسی این اعداد نشان میدهد هر محیطبان در استان به طور متوسط مسئول حفاظت از بیش از چهار هزار هکتار است که یعنی بیش از چهار برابر استاندارد تعریف شده است.
به زبان ساده، یک محیطبان باید به تنهایی محدودهای را پوشش دهد که در شرایط استاندارد باید چهار تا پنج نیروی حفاظتی مسئول آن باشند.
این کمبود زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم کهگیلویه و بویراحمد یکی از مهمترین زیستگاههای گونههایی مانند خرس قهوهای، پلنگ ایرانی، کل و بز و قوچ و میش در زاگرس محسوب میشود.
کارشناسان محیط زیست میگویند کاهش تعداد نیروهای حفاظتی، عملاً فرصت بیشتری در اختیار شکارچیان متخلف و تخریبکنندگان منابع طبیعی قرار میدهد و امکان پایش مستمر مناطق را کاهش میدهد.
از سوی دیگر، گستردگی مناطق کوهستانی و سخت گذر بودن استان، مأموریت محیطبانان را دشوارتر کرده است، بسیاری از پاسگاهها با کمبود نیرو مواجه هستند و در برخی مأموریتها تعداد اندکی محیطبان باید منطقهای وسیع را کنترل کنند.
مجوز جذب ۴۰۰ محیطبان در کشور اخذ شده است
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور هم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت حدود چهار هزار محیطبان در ۶۰۰ پاسگاه محیطبانی کشور، بر ضرورت توجه بیشتر به مشکلات و مطالبات این قشر تأکید کرده است.
سردار رستگار با اشاره به کمبود نیروی انسانی در یگان حفاظت محیط زیست کشور گفت: با پیگیریهای انجام شده و حمایتهای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مجوز جذب ۴۰۰ محیطبان جدید در سطح کشور اخذ شده و امیدواریم بخشی از کمبودهای موجود از این طریق جبران شود.
وی افزود: هرچند جذب این تعداد نیرو نمیتواند همه نیازهای موجود را پوشش دهد، اما گام مهمی در تقویت یگان حفاظت محیط زیست و افزایش توان حفاظتی مناطق تحت مدیریت سازمان به شمار میرود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور تأکید کرد: حفاظت از طبیعت بدون نیروی انسانی کارآمد و آموزشدیده امکانپذیر نیست و در کنار جذب نیرو، ارتقای آموزشهای تخصصی و بهروزرسانی دانش محیطبانان نیز دنبال میشود تا توان عملیاتی آنان در مأموریتهای مختلف افزایش یابد.
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