عبدالله معارفی نوازنده پیشکسوت سنتور درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی ایران، عبدالله معارفی نوازنده برجسته سنتور و از چهرههای نامآشنای موسیقی ایران، جمعه ۱۵ خرداد در سن ۸۰ سالگی درگذشت.
عبدالله معارفی متولد ۱۳۲۵ تهران، در خانوادهای کاملاً موسیقایی چشم به جهان گشود. پدرش ناصر معارفی و پدربزرگش عبداللهخان معارفی مشهور به شمسالملکی از نوازندگان چیرهدست ویولن بودند. عموهایش منصور، مسعود و منوچهر معارفی نیز از نوازندگان معروف رادیو و اعضای گروه «برادران معارفی» به شمار میرفتند.
عبدالله معارفی نواختن سنتور را از کودکی و با راهنمایی پدر آغاز و استعداد او موجب شد که ردیفهای موسیقی را در خردسالی با سنتور بیاموزد و نخستین برنامه رادیویی خود را در ۷ سالگی اجرا کند.
او در سال ۱۳۴۳ وارد هنرستان موسیقی ملی شبانه شد و نزد محمد حیدری دوره سنتور را گذراند و علم موسیقی را نزد پورتراب فراگرفت. وی همچنین نواختن تنبک را نزد امیرناصر افتتاح آموخت و تار، سهتار و ویولن را نیز به خوبی مینواخت و تدریس میکرد.
معارفی سالها با ارکستر امیر جاهد همکاری داشت و در برنامههای رادیو و تلویزیون و تالار رودکی با خوانندگانی چون اکبر گلپایگانی، محمودی خوانساری و یونس دردشتی به نوازندگی پرداخت.
در سال ۱۳۵۵ به مدت یک سال از سوی وزارت فرهنگ و هنر در مرکز هنری فرهنگ و هنر کاشان به آموزش سنتور مشغول بود. پس از انقلاب نیز مدتی در اتریش زندگی کرد اما به ایران بازگشت و تا سالهای پایانی عمر به تدریس موسیقی ادامه داد.
نظر شما