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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

عبدالله معارفی نوازنده پیشکسوت سنتور درگذشت

عبدالله معارفی نوازنده پیشکسوت سنتور درگذشت

یکی از نوازندگان شناخته شده عرصه سنتورنوازی روز جمعه پانزدهم خرداد در سن هشتاد سالگی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی ایران، عبدالله معارفی نوازنده برجسته سنتور و از چهره‌های نام‌آشنای موسیقی ایران، جمعه ۱۵ خرداد در سن ۸۰ سالگی درگذشت.

عبدالله معارفی متولد ۱۳۲۵ تهران، در خانواده‌ای کاملاً موسیقایی چشم به جهان گشود. پدرش ناصر معارفی و پدربزرگش عبدالله‌خان معارفی مشهور به شمس‌الملکی از نوازندگان چیره‌دست ویولن بودند. عموهایش منصور، مسعود و منوچهر معارفی نیز از نوازندگان معروف رادیو و اعضای گروه «برادران معارفی» به شمار می‌رفتند.

عبدالله معارفی نواختن سنتور را از کودکی و با راهنمایی پدر آغاز و استعداد او موجب شد که ردیف‌های موسیقی را در خردسالی با سنتور بیاموزد و نخستین برنامه رادیویی خود را در ۷ سالگی اجرا کند.

او در سال ۱۳۴۳ وارد هنرستان موسیقی ملی شبانه شد و نزد محمد حیدری دوره سنتور را گذراند و علم موسیقی را نزد پورتراب فراگرفت. وی همچنین نواختن تنبک را نزد امیرناصر افتتاح آموخت و تار، سه‌تار و ویولن را نیز به خوبی می‌نواخت و تدریس می‌کرد.

معارفی سال‌ها با ارکستر امیر جاهد همکاری داشت و در برنامه‌های رادیو و تلویزیون و تالار رودکی با خوانندگانی چون اکبر گلپایگانی، محمودی خوانساری و یونس دردشتی به نوازندگی پرداخت.

در سال ۱۳۵۵ به مدت یک سال از سوی وزارت فرهنگ و هنر در مرکز هنری فرهنگ و هنر کاشان به آموزش سنتور مشغول بود. پس از انقلاب نیز مدتی در اتریش زندگی کرد اما به ایران بازگشت و تا سال‌های پایانی عمر به تدریس موسیقی ادامه داد.

کد مطلب 6851623
علیرضا سعیدی

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