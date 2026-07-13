درگذشت یک خواننده پیشکسوت اپرا در ۹۱ سالگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه موسیقی ایران، جهانگیر زمانیطهرانی، خواننده و عضو سابق ارکستر اپرای تهران، روز یکشنبه ۲۱ تیر در سن ۹۱ سالگی دارفانی را وداع گفت.
جهانگیر زمانی در سال ۱۳۱۴ در تهران متولد شد. او از دوران کودکی به آواز علاقهمند بود و همزمان با تحصیل در دبیرستان، فراگیری ردیفهای موسیقی ایرانی را آغاز کرد.
زمانی در سال ۱۳۴۰ نزد محمود کریمی و اسماعیل مهرتاش دورههای آواز را گذراند و سپس آموزشهای خود را نزد رضازاده و احمد پارسی ادامه داد.
وی در سال ۱۳۴۷ همکاری خود را با رادیو آغاز کرد و پس از استخدام در وزارت فرهنگ و هنر، به گروه اپرای تهران در تالار رودکی پیوست. او در این مجموعه نقشهای متعددی را در اپراهای گوناگون از جمله «سالومه»، «دختر هوشیار» و «ایل تابارو» اجرا کرد.
زمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سالهای جنگ ایران و عراق، با گروههای مختلف و ارکستر سمفونیک تهران در اجرای بیش از ۵۰ اثر همکاری داشت و در کنسرتهای موسیقی ایرانی در کشور ژاپن نیز حضور یافت. همچنین بخشی از میانپردهها و قطعات باکلام برنامه رادیویی «سلام صبح بخیر» با صدای او، بهصورت تکخوان یا همراه با گروه کر، ضبط و پخش شد.
این هنرمند در سالهای بعد نیز فعالیت هنری خود را ادامه داد و از جمله در خرداد ۱۳۹۱ به عنوان تکخوان با «گروه کر ۶۰ سالگی» روی صحنه رفت و در شهریور ۱۳۹۵ نیز در کنسرت گروه موسیقی «مهرورزان» به سرپرستی شاهرخ شیردوست به عنوان خواننده حضور داشت. همچنین در مهر ۱۳۹۷، در آئین تجلیل از هنرمندان ارکستر سمفونیک تهران که در دوران جنگ ایران و عراق فعالیت داشتند، از جهانگیر زمانی نیز قدردانی شد.
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