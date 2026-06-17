افسانه ملک هنرمند پیشکسوت موسیقی دارفانی را وداع گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه موسیقی، افسانه ملک مدرس و خواننده پیشکسوت موسیقی و همسر زنده یاد حسین ملک نوازنده سنتور روز سه شنبه بیست و ششم خرداد بعد از مدت ها مبارزه با بیماری در سن هشتاد و چهارسالگی چشم از جهان فروبست.

مرحوم افسانه ملک فعالیت هنری خود را از هنرستان موسیقی و نزد استادانی چون عبداله دوامی، محمود کریمی و محمدعلی امیرجاهد آغاز و سال‌ها با ارکسترهای فرامرز پایور، عماد رام، محمد حیدری و رحمت‌الله بدیعی همکاری داشت.

وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی عمده فعالیت هایش را متمرکز بر تدریس کرد و در سال‌های پایانی عمر، ۲ بار با ارکستر افلیا پرتو برای بانوان در فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفت که آخرین اجرای وی در مهرماه ۱۳۹۶ رقم خورد.