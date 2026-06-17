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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

افسانه ملک هنرمند پیشکسوت موسیقی دارفانی را وداع گفت

افسانه ملک هنرمند پیشکسوت موسیقی دارفانی را وداع گفت

افسانه ملک از هنرمندان پیشکسوت عرصه موسیقی روز سه شنبه بیست و ششم خرداد در سن هشتاد و چهار سالگی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه موسیقی، افسانه ملک مدرس و خواننده پیشکسوت موسیقی و همسر زنده یاد حسین ملک نوازنده سنتور روز سه شنبه بیست و ششم خرداد بعد از مدت ها مبارزه با بیماری در سن هشتاد و چهارسالگی چشم از جهان فروبست.

مرحوم افسانه ملک فعالیت هنری خود را از هنرستان موسیقی و نزد استادانی چون عبداله دوامی، محمود کریمی و محمدعلی امیرجاهد آغاز و سال‌ها با ارکسترهای فرامرز پایور، عماد رام، محمد حیدری و رحمت‌الله بدیعی همکاری داشت.

وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی عمده فعالیت هایش را متمرکز بر تدریس کرد و در سال‌های پایانی عمر، ۲ بار با ارکستر افلیا پرتو برای بانوان در فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفت که آخرین اجرای وی در مهرماه ۱۳۹۶ رقم خورد.

کد مطلب 6863110
علیرضا سعیدی

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