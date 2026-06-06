۷۳۲ گونه زیستی در تالاب بین المللی شادگان شناسایی شده است

سید محمد حسن فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در تالاب بینالمللی شادگان تاکنون حدود ۷۳۲ گونه جانوری، پرنده، پستاندار، خزنده ، دو زیست، ماهیان تالابی ، بی مهرگان آبزی وگونه گیاهی شناسایی شدهاند.
وی افزود: این گونه ها به تفکیک شامل حدود ۳۱۱ گونه جانوری، ۱۵۲ گونه پرنده، ۴۰ گونه پستاندار ۳۶ گونه خزنده، هفت گونه دو زیست، ۳۴ گونه ماهیان تالابی، ۴۲ گونه بی مهرگان آبزی و ۱۱۰ گونه گیاهی هستند.
رئیس اداره محیط زیست شادگان ادامه داد: تالاب بین المللی شادگان زیستگاهی پویا که به عنوان یک ذخیره گاه زیستی نقش مهمی در بقای گونههای زیستی ایفا میکند.
فقیه گفت: بارندگیهای سال گذشته سبب شده تالاب بین المللی شادگان در شرایط ایدهآلی قرار گیرد که این تالاب پوشش گیاهی و تنوع پرندگان بالایی دارد.
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