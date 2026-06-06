به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن هاشمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مطالبات و درخواست‌های مکرر شهروندان در خصوص وضعیت نامناسب آسفالت این محدوده اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده و در راستای ارتقای ایمنی تردد، عملیات ترمیم و بهسازی آسفالت این مسیر در دستور کار قرار گرفت و در حال انجام است.

بخشدار چغادک هدف از اجرای این پروژه را افزایش ایمنی عبور و مرور، کاهش خطرات ناشی از تصادفات، تسهیل تردد شهروندان و جلوگیری از آسیب رسیدن به وسایل نقلیه عنوان کرد و گفت: خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و رفع مشکلات زیرساختی از اولویت‌های مدیریت بخش است.

هاشمی ضمن قدردانی از همکاری و همراهی اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان بوشهر در اجرای این عملیات، بیان کرد: تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در رفع مشکلات زیرساختی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان دارد و امیدواریم این روند در راستای توسعه و آبادانی منطقه تداوم یابد.