بخش چغادک آماده بازگشایی مدارس است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن هاشمی ظهر شنبه در نشست هماهنگی بازگشایی مدارس بخش چغادک به اهمیت بازگشایی باشکوه مدارس، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و همکاری نهادهای مربوطه برای ایجاد شرایطی ایمن و مطلوب جهت حضور دانش‌آموزان تأکید و بیان کرد: بازگشایی مدارس یک رویداد مهم اجتماعی و فرهنگی است که می‌تواند با همدلی و هم‌افزایی دستگاه‌ها، به بهترین شکل برگزار شود.

بخشدار چغادک همچنین به شعار دولت «وفاق ملی» اشاره کرد و گفت: همان‌طور که وفاق ملی اساس پیشرفت کشور است، در سطح محلی نیز همبستگی و هماهنگی میان نهادها رمز موفقیت در برگزاری باشکوه بازگشایی مدارس خواهد بود.

در پایان این نشست، موضوعاتی همچون آماده‌سازی مسیرهای تردد دانش‌آموزان، ایمنی سرویس‌های مدارس، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی و همچنین بهبود وضعیت بهداشتی مدارس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.