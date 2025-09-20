  1. استانها
بخش چغادک آماده بازگشایی مدارس است

بوشهر- بخشدار چغادک با تاکید بر بازگشایی باشکوه مدارس گفت: بخش چغادک آماده بازگشایی مدارس است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن هاشمی ظهر شنبه در نشست هماهنگی بازگشایی مدارس بخش چغادک به اهمیت بازگشایی باشکوه مدارس، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و همکاری نهادهای مربوطه برای ایجاد شرایطی ایمن و مطلوب جهت حضور دانش‌آموزان تأکید و بیان کرد: بازگشایی مدارس یک رویداد مهم اجتماعی و فرهنگی است که می‌تواند با همدلی و هم‌افزایی دستگاه‌ها، به بهترین شکل برگزار شود.

بخشدار چغادک همچنین به شعار دولت «وفاق ملی» اشاره کرد و گفت: همان‌طور که وفاق ملی اساس پیشرفت کشور است، در سطح محلی نیز همبستگی و هماهنگی میان نهادها رمز موفقیت در برگزاری باشکوه بازگشایی مدارس خواهد بود.

در پایان این نشست، موضوعاتی همچون آماده‌سازی مسیرهای تردد دانش‌آموزان، ایمنی سرویس‌های مدارس، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی و همچنین بهبود وضعیت بهداشتی مدارس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

    • IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
      0 0
      پاسخ
      با سلام به بخشدار عزیز اقای هاشمی شما که دغدغه مدارس ودانش امزان دارید سعی کنید مدارس بدون معلم نشه وکلاسهای بدون معلم و با جمعیت بالا تشکیل نشود از این که در فکر این کار بودید کمال تشکر وقدر دانی داریم واز نظر ریشه ای در فکر تشکیل اموزش وپرورش بخش چغادک باشید دایم پی گیر موضوع باشید تا مشکلات این بخش محروم به صورت بنیادی و زیر ساختی حل شود با خسته نباشید وتشکر فراوان

