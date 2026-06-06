به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسینی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در نشست خبری با اشاره به حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، گفت: دشمن ۳۰۰۳ هزار واحد تولیدی را در ایام جنگ رمضان مورد حمله وحشیانه قرار داد و خودش اعلام کرد که صنایع فولاد، پتروشیمی و حتی دارویی را زده است تا مردم و کشور را دچار مشکل کند.
وی افزود: همانطور که رهبر شهید ما جهاد را یک تولید میدانستند، رهبر معظم انقلاب آیتالله مجتبی خامنهای نیز در پیامی برای مجلس بر رونق تولید تأکید کردند. خوشبختانه صنعتگران ما در کنار رزمندگان و مردم، صحنه تولید را خالی نکردند و با وجود همه مشکلات و خطرات، در هر دو جنگ تولید ادامه یافت و مردم با کمبود کالا مواجه نشدند.
حسینی با اشاره به تشکیل قرارگاه تولید، تجارت و تنظیم بازار به ریاست وزیر صمت تصریح کرد: این قرارگاه روزانه بازار و تولید را رصد میکرد تا مشکلی در تأمین مایحتاج مردم پیش نیاید و در آن ایام مردم کمبودی حس نکردند.
مشاور وزیر صمت درباره روز صنعت و معدن (۱۰ تیر) گفت: سال گذشته به دلیل جنگ ۱۲ روزه، این مراسم با دو ماه تأخیر برگزار شد اما با استقبال پرشور صنعتگران روبرو شد. امسال نیز با مشارکت بخش خصوصی و تشکلهای تولیدی، مقدمات آن را از چند ماه پیش آغاز کردهایم.
وی با اشاره به رشد چشمگیر مشارکت واحدهای صنعتی در این مراسم افزود: در سالهای قبل حدود ۷۵۰ واحد شرکت میکردند، سال گذشته این عدد به ۱۳۱۰ واحد رسید و امسال برای اولین بار در تاریخ برگزاری روز صنعت، بیش از ۲۰۰۰ واحد صنعتی مشارکت دارند که نتیجه شفافیت بیشتر و غیرت تولیدکنندگان در شرایط جنگ اقتصادی است.
حسینی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان با وجود مشکلات متعدد در حوزه انرژی و سایر بخشها، پای کار آمدند. همانطور که رهبر شهید فرمودند، اینها افسران تولید هستند و کارگران سربازان این میداناند.
وی در ادامه از رشد مشارکت بخش خصوصی در این فرآیند و تدوین شاخصهای جدید ارزیابی خبر داد و گفت: فرآیند انتخاب واحدهای نمونه با مشارکت تشکلهای اصلی بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، خانه معدن، اتاق تعاون، سازمان نظام مهندسی معدن، انجمن مدیران صنایع و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.
حسینی افزود: در تمامی استانهای کشور کمیتههای استانی تشکیل شده و پس از بررسی اولیه، واحدهای واجد شرایط به مرحله نهایی ارزیابی راه یافتهاند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از واحدهای آسیبدیده اظهار کرد: همه واحدهایی که آسیب دیده هستند در فرایندی که وزارتخانه مشخص کرده اعلام خسارت کردند تا خسارت واحدها در زمان کمتری پرداخت شود و بتوانند در سریعترین زمان خود را بازسازی کنند.
مشاور وزیر صمت با اشاره به تغییرات اعمالشده در شاخصهای انتخاب واحدهای نمونه گفت: برای نخستین بار واحدهای حوزه پتروشیمی نیز در این فرآیند مورد ارزیابی قرار گرفتهاند. همچنین توجه ویژهای به واحدهای مستقر در مناطق محروم و کمتر برخوردار شده و شاخص مسئولیت اجتماعی نیز به معیارهای ارزیابی افزوده شده است.
وی افزود: بر اساس نقشه راه مسئولیت اجتماعی وزارت صمت، تلاش شده شاخصهای انتخاب بهگونهای طراحی شوند که علاوه بر معیارهای تخصصی، ابعاد اجتماعی و توسعهای فعالیت واحدها را نیز پوشش دهند.
حسینی با اشاره به دستاوردهای دولت در حوزه تولید تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات دولت، تبدیل تولید به یک گفتمان محوری در کشور بوده است. رشد صادرات غیرنفتی و توسعه فعالیتهای صنعتی را از نتایج این رویکرد است.
وی همچنین درباره بخش معدن گفت: در زمینه انرژی و صنایع با وجود تمام موانع از شاخصهای خوبی در دنیا برخوردار هستیم و در زمینه بهرهبرداری از معادن و حوزههای معدنی برای تامین انرژی مهمترین اقدامی که صورت گرفت سند راهبردی بخش معدن بود که در دولت چهاردهم تدوین، تصویب و ابلاغ و امروز در حال اجرایی شدن است و از سوی دیگر سند توسعه صنعتی کشور با هدف تدوین استراتژی صنعتی تدوین شده است که اهداف و برنامهها و سیاستهای کلان کشور را در حوزه توسعه صنایع مشخص میکن.
حسینی تصریح کرد: امروز صنایع کشور ۸۰۰۰ مگاوات برق مصرف میکنند که ۴۰۰۰ مگاوات آن از طریق برق خودتامینی صنایع استفاده میشود که نشان دهنده رویکرد مثبت در جهت تامین برق توسط صنایع و کاهش ناترازیهای برق در کشور است.
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